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Șoferul orădean care a provocat accidentul din Constanța ar fi făcut o criză de diabet la volan. Un polițist local este anchetat după ce l-ar fi bătut

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Șoferul orădean care a provocat, luni după-amaiază, un accident în lanț în Constanța după ce a lovit 10 vehicule, inclusiv un autobuz, ar fi suferit o criză de diabet la volan. Potrivit Focus Press, bărbatul ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică, iar medicii care l-au consultat ulterior i-ar fi depistat o glicemie foarte scăzută. 

Un șofer de tir, în vârstă de 49 de ani, din Oradea a făcut prăpăd în Constanța cu un tir înmatricualat în Ucraina. Acesta a lovit mai multe mașini, unele parcate, altele aflate în mers, apoi și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, spre bulevardul Tomis, unde a intrat într-un scuar, a izbit un stâlp și s-a oprit într-un copac.

Potrivit datelor transmie de IPJ Constanța, în accident au fost implicate 10 autovehicule. În urma impactului doar două persoane au fost rănite, o femeie aflată la volanul uneia dintre mașini și șoferul orădean.

Șoferul ar avea afecțiuni medicale preexistente

Polițiștii constănțeni au pecizat încă de luni că există indicii potrivit cărora șoferul de tir ar avea afecțiuni medicale preexistente. Acesta a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative. Accidentul a atras atenția și din cauza modului în care s-a intervenit după oprirea tir-ului. Polițiștii locali l-au scos cu forța din vehicul pe șofer, după ce acesta ar fi refuzat să deschidă ușa cabinei și căuta să își continue drumul.

Potrivit unor imagini publicate de presa locală, un polițist local, urcat pe cabina camionului, a folosit spray lacrimogen împotriva șoferului și l-a lovit cu piciorul, în timp ce mai multe persoane din jur îl îndemnau să acționeze violent. Polițistul local este anchetat pentru că l-a bătut și i-a dat cu spray paralizant. Polițistul local este acum anchetat.

Polițiștii constănțeni continuă cercetările

Șeful Poliției Locale Constanța a declarat că așteaptă raportul privind intervenția și a spus că urmează să se stabilească dacă sunt necesare verificări suplimentare.

„I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea, și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări pe care polițiștii locali le-au adresat acestuia, încerca în continuare să își continue deplasarea, și ținând cont de faptul că cetățeanul respectiv ne-a precizat faptul că nu au oprit mai devreme după ce a intrat în coliziune cu alte autovehicule, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray iritant lacrimogen și, nu în ultimul rând, forța.

După aproximativ 2 minute, la fața locului au venit și alte echipaje de poliție care împreună cu polițiștii locali care se aflau deja acolo au reușit să pătrundă în cabină”, a declarat acesta.

Ce a declarat șoferul

„Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vadă la teste. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla nici pe mine. Nu am făcut nimic intenționat”, a afirmat șoferul tirului.

Acesta a insistat că nu își amintește ce s-a întâmplat.

„Am descărcat la Murfatlar și… nu-mi amintesc nimic”, a spus bărbatul.

Întrebat cum a ajuns ulterior în oraș, șoferul a răspuns: „Nu știu”.

„Nu am mai avut așa crize… să nu mai știu de mine”

Florin Voicu a precizat că nu a mai avut episoade atât de grave până acum.

„Nu așa, nu am mai avut așa crize… să nu mai știu de mine”, a mărturisit șoferul.

Singurul moment de care a spus că își aduce aminte a fost legat de intervenția echipelor de salvare.

„Mi-aduc aminte că am fost scos și dus la ambulanță, altceva nu-mi aduc aminte”.

În ceea ce privește informațiile despre posibila manipulare a tahografului, vehiculate în acest caz, bărbatul a negat categoric această ipoteză.

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