Adio adresă de domiciliu trecută pe amenzi? Ce prevede un nou proiect depus în Parlament

Parlamentarii USR Sorin Șipoș, Cynthia Păun și Vlad Șendroiu au depus un proiect de lege la Senat pentru eliminarea adresei de domiciliu de pe procesele verbale de amendă. Decizia vine pentru că noile buletine electronice nu mai au adresa scrisă pe ele, dar și pentru a opri avocații care anulează amenzile în instanță din cauza unei simple greșeli de scris.

De ce dispare adresa de pe hârtia de amendă

Inițiatorii legii explică faptul că polițiștii identifică imediat orice persoană doar cu ajutorul CNP-ului. În prezent, mulți vinovați scapă de pedepse la tribunal doar pentru că agentul uită să scrie un număr de bloc, deși fapta e clară.

„O contravenţie constatată corect, cu omul identificat după CNP, poate pica în instanţă pentru un singur rând lipsă pe formular. Asta e o şmecherie pe care şpăgarii adesea o fac pentru a contesta amenzile în instanţă şi a câştiga procese pe formă, deşi au comis o ilegalitate”, a afirmat şi deputatul Vlad Şendroiu, unul dintre iniţiatorii proiectului.

Noile buletine electronice aduc modificări în lege

Schimbarea este necesară pentru că România folosește deja cărțile electronice de identitate.

„Eliminarea obligaţiei de a menţiona domiciliul contravenientului în conţinutul procesului-verbal de contravenţie reprezintă o adaptare a cadrului normativ la noile condiţii generate de introducerea cărţii electronice de identitate, pe al cărei conţinut tipărit nu se mai regăseşte menţiunea privind domiciliul. Modificarea nu aduce atingere dreptului la apărare al contravenientului şi nici garanţiilor procedurale prevăzute de lege”, a afirmat Sorin Şipoş.

Parlamentarii susțin că legile vechi trebuie modernizate, altfel produc doar birocrație și timp pierdut.

„Prea multe reforme de la noi se opresc la jumătatea drumului. Schimbăm documente, proceduri şi sisteme informatice, dar lăsăm în urmă legi care funcţionează după regulile vechi. Cetăţenii ajung să plătească preţul acestor necorelări prin timp pierdut, birocraţie inutilă şi frustrări care nu ar trebui să existe. Iar fiecare astfel de situaţie adânceşte neîncrederea oamenilor în instituţiile statului”, a afirmat parlamentarul Cynthia Păun.

AUTORUL RECOMANDĂ: