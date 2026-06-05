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Angajații Fondurilor Europene protestează în fața Ministerului. Ce revendicări au

Bianca Dogaru
Angajații Fondurilor Europene protestează în fața Ministerului. Ce revendicări au
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Angajații Fondurilor Europene protestează astăzi în fața Ministerului. Oamenii au oprit lucrul deoarece noul proiect al Guvernului pentru legea salarizării aduce tăieri mari de venituri. Sindicaliștii cer modificarea urgentă a legii și avertizează că acest protest poate bloca proiecte importante din toată țara.

Protestatarii amenință cu oprirea activității.

„În loc să protejezi și să motivezi specialiștii care atrag miliarde de euro din fonduri europene, alegi să le reduci veniturile și să îi împingi către sectorul privat sau către alte instituții, fără nicio economie la buget”, au afirmat zilele trecute organizațiile sindicale.

Sindicatele transmit că Guvernul trebuie să își asume blocarea fondurilor pentru autostrăzi, spitale sau școli dacă refuză să le asculte cererile.

Noua lege a salarizării micșorează lefurile specialiștilor din instituții cheie precum MIPE, APIA sau MADR.

„Nu noi generăm deficitul și nu noi ar trebui să fim transformați în țapi ispășitori pentru problemele bugetare ale României”, transmit sindicatele.

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