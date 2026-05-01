Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service

Înainte de incidentul de la cina Corespondenților de la Casa Albă, Cole Tomas Allen, principalul suspect în tentativa de asasinat asupra administrației Trump, s-a fotografiat în camera sa de hotel cu echipamentul și armele cu care voia să năvălească peste cina care avea loc la subsolul hotelului.

Cole Tomas Allen și-a făcut un selfie în jurul orei 20:03, cu puțin timp înainte ca acesta să părăsească camera hotelului în care era cazat. În imagine, Allen apare în fața oglinzii, îmbrăcat cu o cămașă neagră și cravată roșie.

După ce a făcut selfie-ul, Allen a verificat programul președintelui pe internet și a urmărit transmisiuni live ale evenimentului înainte de a coborî spre sala de bal.

Potrivit procurorilor, dar și fotografiei, Allen avea asupra lui un toc de umăr pentru armă, mai multe cuțite și pumnale, clești pentru tăiat sârma, o pușcă și o geantă de piele plină cu muniție. Autoritățile au recuperat ulterior de la fața locului pușca de calibru 12 (Maverick 12-gauge) și pistolul automat de calibru .38, pe care agresorul le-ar fi avut asupra lui în momentul atacului.

