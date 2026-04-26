Un grav incident de securitate s-a petrecut la Casa Albă. La numai 50 de metri de președintele Donald Trump, care participa la evenimentul tradițional Cina Corespondenților, au fost trase mai multe focuri de armă. Potrivit CNN, liderul american este teafăr, agenții Secret Service intervenind de urgență pentru a-l evacua.

UPDATE, ora 7:44 – Bărbatul suspectat că a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video din sudul Californiei, conform înregistrărilor publice, relatează CNN.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbia Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la un număr de telefon pentru C2 sâmbătă seara târziu.

Conform profilului său LinkedIn, Allen a absolvit Institutul de Tehnologie din California în 2017 cu o licență în inginerie mecanică și a obținut o diplomă de master în informatică de la Universitatea de Stat din California-Dominguez Hills anul trecut.

Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

Un agent din dispozitivul de securitate al președintelui a fost împușcat, informează CNN.

Cine este atacatorul

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că atacatorul avea asupra lui mai multe arme. „Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Jeanine Pirro, procuror federal în DC, a spus că împotriva lui Cole Thomas Allen sunt pregătite două capete de acuzare: folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente și agresarea unui agent federal cu utilizarea unei arme periculoase.

„Este clar, pe baza a ceea ce știm până acum, că acest individ era hotărât să provoace cât mai mult rău și cât mai multe pagube posibil. Și, din fericire, datorită punctului de control aflat chiar în afara sălii de bal, unde mii de oameni erau adunați pentru a-l asculta pe președintele Statelor Unite, pentru că acel punct de control a funcționat, nimeni nu a fost rănit. Era evident încotro se îndrepta atacatorul”, a continuat procurorul Pirro.

Suspectul va fi pus sub acuzare luni, 27 aprilie, au anunțat autoritățile.

Trump: „Nu sunt un om dărâmat psihic”

CNN informează că președintele Donald Trump este în siguranță. El, Prima Doamnă a SUA, vicepreședintele JD Vance și restul membrilor Cabinetului au fost evacuați la timp. Atacatorul nu a putut să-și pună în aplicare planul, fiind oprit de intervenția promptă a agenților din cadrul Secret Service.

Un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite a fost împușcat, fiind dus de urgență la spital. Presa americană scrie că starea lui este stabilă.

Donald Trump a comentat atacul armat, spunând că nu este „dărâmat psihic”. Președintele SUA a transmis că situația e sub control și toată lumea și-a făcut datoria în mod profesionist.

Întrebat cum îl afectează incidentul, Trump le-a declarat jurnaliștilor că are o funcție periculoasă, dar că nu este „un om dărâmat psihic”.

„Încerc să nu mă gândesc la asta. Duc o viață destul de normală, având în vedere că, știți, este o viață periculoasă. Cred că gestionez situația cât de bine se poate. Cred că mulți alți oameni, știți, citești despre ei și ajung să cedeze psihic, sincer să fiu. Eu nu sunt așa. Accept lucrurile așa cum sunt. Fac asta pentru țară, nu o fac din niciun alt motiv”, a declarat Trump.

Liderul american a lăudat-o și pe soția sa, Melania Trump, pentru faptul că „își face treaba extraordinar. Mi-a spus de nenumărate ori: «Ai o funcție periculoasă», dar asta o privește și pe ea. Este periculos și pentru ea. Stăteam acolo în seara aceasta. Am auzit acel zgomot și putea fi ori o tavă căzută, ori un glonț. Speram să fie o tavă, dar nu a fost. Și, din nou, am avut niște oameni foarte curajoși care și-au făcut treaba excelent. Suntem foarte mândri de ei și le suntem recunoscători”.

Ce este Cina Corespondenților

Eveniment cu un dress code riguros, Cina Corespondenților marchează an de an libertatea presei, scrie Mediafax. Este unul dintre puținele momente în care politicienii și jurnaliștii stau la aceeași masă.

Cina Corespondenților se organizează la Washington și adună în același loc jurnaliști, politicieni și celebrități într-o seară cu discursuri, satiră și care oferă multă vizibilitate mediatică.

Evenimentul este organizat de White House Correspondents Association, o organizație care reprezintă jurnaliștii acreditați la Casa Albă, iar scopul oficial este să celebreze libertatea presei, să susțină burse pentru studenți la jurnalism și să întărească relația uneori tensionată dintre jurnaliști și politicieni. Întreaga seară are câteva momente-cheie, dar cel mai important este discursul președintelui. Pe scenă mai apare ca invitat și un comediant, care face un roast atât politicienilor, cât și jurnaliștilor. De asemenea, se acordă premii și burse pentru tinerii jurnaliști.

Atmosfera este un amestec între formal (black tie) și satiric.

În primul său mandat, Donald Trump a refuzat să participe la acest eveniment.

