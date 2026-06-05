Autostrada Moldovei intră în etapa de asfaltare. Când vor fi gata cei 320 km până la Pașcani

Lucrările pe Autostrada Moldovei avansează rapid, iar primul tronson din județul Iași a intrat deja în etapa de pregătire pentru asfaltare. Autoritățile promit că întregul traseu de aproximativ 320 de kilometri, care leagă Ploieștiul de Pașcani, va fi deschis circulației până la finalul anului.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a prezentat imagini de pe șantierul lotului 3 Mircești-Pașcani.

„Aici, în județul Iași, vă arăt în premieră cum arată primul tronson pregătit pentru asfaltare, primul tronson de autostradă care va fi asfaltat. Este vorba despre lotul 3 Mircești–Pașcani. Utilajele continuă aplicarea balastului stabilizat pentru pregătirea așternerii straturilor de asfalt”, a explicat Scrioșteanu.

„Finalizăm și acest lot, de la Mircești la Pașcani, până la sfârșitul acestui an, pentru a avea toți cei 320 de kilometri din Autostrada Moldovei în trafic”, a afirmat secretarul de stat.

Oficialul a descris proiectul drept unul dintre cele mai importante puncte de legătură ale viitoarei rețele de autostrăzi din estul țării.

„Aici, la nodul turbion de la Pașcani, va fi o intersecție a unor coridoare europene importante care vor face legătura între sudul Europei – Grecia, Bulgaria și România, spre Cernăuți, dar și între Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a declarat Scrioșteanu.

A7 și A8, incluse într-un coridor de graniță

Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, finanțarea europeană destinată acestor proiecte nu riscă să fie pierdută.

„Din punct de vedere al finanțării, nu vom pierde finanțarea prin SAFE, deoarece încă de la început am prevăzut, ca măsură de siguranță, aceste contracte trilaterale România – Republica Moldova – Ucraina, astfel încât întregul coridor din A7 și A8 finanțat prin SAFE să fie considerat coridor de graniță și să permită semnarea contractelor și după 31 mai”, a explicat Ionel Scrioșteanu.

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