După aproape o săptămână în care prețurile în stații au rămas aceleași, perioadă unică de la declanșarea războiului din Iran, Rompetrol a redus prețul benzinei cu 15 bani pe litru și pe cel al motorinei cu 10 bani/l. Astfel, a devenit cel puțin pentru moment, cea mai ieftină rețea de benzinării,

În urma ieftinirii de sâmbătă din stațiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 9,49 de lei/l, cu 5 bani sub benzina standard (9,53 lei/l), potrivit Profit.ro. Acum numai o lună și jumătate, motorina era mai scumpă cu peste 1 leu pe litru decât benzina. Astfel, motorina standard este cu 4 bani sub cotațiile din stațiile Petrom. Benzina standard este cu 9 bani mai ieftină.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din Capitală

KMG a scumpit semnificativ motorina, Rompetrol a ieftinit-o

Pe data de 1 iunie, compania controlată de grupul kazah KMG scumpise semnificativ motorina, cu 35 de bani/l. Înaintea scumpirii motorinei de pe 1 iunie, în cele 10 zile anterioare, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

Înaintea scumpirii motorinei de pe 1 iunie, în cele 10 zile precedente, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

Evoluția prețului benzinei în stațiile din Capitală

De notat că intervenția Guvernului a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele din 2025, temporar, până în luna iunie. Totuși, adaosul nu este calculat la produs, ci la cifra de afaceri, ceea ce nu se transpune automat în prețuri semnificativ mai mici.

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