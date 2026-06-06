Prima pagină » Actualitate » Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici

Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici

Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

După aproape o săptămână în care prețurile în stații au rămas aceleași, perioadă unică de la declanșarea războiului din Iran, Rompetrol a redus prețul benzinei cu 15 bani pe litru și pe cel al motorinei cu 10 bani/l. Astfel, a devenit cel puțin pentru moment, cea mai ieftină rețea de benzinării,

În urma ieftinirii de sâmbătă din stațiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 9,49 de lei/l, cu 5 bani sub benzina standard (9,53 lei/l), potrivit Profit.ro. Acum numai o lună și jumătate, motorina era mai scumpă cu peste 1 leu pe litru decât benzina. Astfel, motorina standard este cu 4 bani sub cotațiile din stațiile Petrom. Benzina standard este cu 9 bani mai ieftină.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din Capitală

KMG a scumpit semnificativ motorina, Rompetrol a ieftinit-o

Pe data de 1 iunie, compania controlată de grupul kazah KMG scumpise semnificativ motorina, cu 35 de bani/l. Înaintea scumpirii motorinei de pe 1 iunie, în cele 10 zile anterioare, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

Înaintea scumpirii motorinei de pe 1 iunie, în cele 10 zile precedente, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

Evoluția prețului benzinei în stațiile din Capitală

De notat că intervenția Guvernului a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele din 2025, temporar, până în luna iunie. Totuși, adaosul nu este calculat la produs, ci la cifra de afaceri, ceea ce nu se transpune automat în prețuri semnificativ mai mici.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”

Rompetrol Downstream, în centrul unui scandal uriaș. Compania a fost denunțată pentru practici anticoncurenţiale și ABUZUL de poziție dominantă

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer
09:55
Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer
ALERTĂ Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
09:48
Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
09:17
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
09:00
Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
CONTROVERSĂ Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
08:45
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
ECONOMIE Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari
08:36
Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Limitele puterii lui Donald Trump devin tot mai vizibile. Congresul și instanțele retează „aura de atotputernicie” a liderului de la Casa Albă
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Soarele bate ca o inimă și asta ar putea afecta Pământul mai mult decât credeam
RĂZBOI Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin
09:40
Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
09:10
Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
CONTROVERSĂ Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
09:00
Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
INEDIT Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie
08:25
Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie
RĂZBOI Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
08:11
Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
UTILE Psihologii susțin că toate persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat – au acest defect comun
08:02
Psihologii susțin că toate persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat – au acest defect comun

Cele mai noi

Trimite acest link pe