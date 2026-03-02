Prima pagină » Economic » Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”

Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”

02 mart. 2026, 13:10, Economic
Adrian Câciu:

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să depășească anumite praguri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, atâta timp cât cotația barilului de petrol se menține sub 100 de dolari. 

Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook că orice depășire a nivelului de 8 lei pentru benzină și 8,2 lei pentru motorină ar reprezenta o speculă în piață. În opinia acestuia, apariția unor situații de conflict generează rapid reacții din partea unor „specialiști” care anunță scumpiri iminente, fără să aibă o bază cu privire la structura reală a pieței combustibililor din România.

„Orice cotație a barilului de petrol sub 100 de USD nu ar trebui să se vadă în prețul combustibilului la pompă! Benzina, maxim 8 lei si motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă! De fiecare dată când apare o situație de conflict și se mișcă piețele apar și marii „specialiști” în tot și în toate, acum și în prețul petrolului și al combustibilului din România!”

Fostul ministru susține că anumite analize sunt construite pe „crâmpeie de articole” și nu au niciun fundament clar al fluxurilor de petrol către România și Europa sau a mecanismelor de formare a prețului. Câciu spune că există confunzii atât între rutele maritime, Strâmtoarea Ormuz și Canalul Suez, dar și la nivelul structurilor de preț și adaos comercial între importatori, producători, engrosiști și benzinării.

„Întrebarea este al cui joc îl fac dacă nu al celor care doresc să speculeze, pentru că, evident, deși prezintă studii formate din crâmpeie de articole nu au la bază nici un fundament al structurii pieței combustibilului din România (nici din Europa), al fluxurilor de petrol către România si Europa (confundă fluxul Ormuz cu cel de pe Suez) și mai ales nu cunosc structura de preț și de adaos între importatori, producători, engrosiști si benzinări.”

„Avem preț mai mare cu 20% decât ar trebui să fie la cotația curentă”

Adrian Câciu amintește că România s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare în 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina, atunci când barilul depășise 110 dolari. Potrivit acestuia, la acel moment au fost declanșate controale ample în piață, iar prețurile au scăzut imediat după eliminarea practicilor speculative. De asemenea, Câciu soune că prețurile de la pompă sunt cu 20% mai mari decât ar trebui și consideră că prețul corect ar trebui să fie de maxim 7,8 lei pentru benzină și 8,1 lei pentru motorină.

„Ne-am mai confruntat cu o astfel de situație, în 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina. Numai că atunci barilul sărise de 110 USD/baril. Am declanșat controale peste tot în piața respectivă, iar prețurile au scăzut imediat, fiind eliminată specula. Oricine vă spune azi, că daca barilul de petrol ajunge spre 100 USD, prețul la combustibil se duce la 10 lei, vă minte. Și cred că o face interesat! Și poate ar fi bine să se verifice dacă are contracte cu piața pentru a crea un context sau o percepție favorabila speculei, de genul, ”asta e, nu e de la noi”. Recomandarea ar fi să se potolească, pentru că oricum avem preț mai mare cu 20% decât ar trebui să fie la cotația curentă, de 78 USD/baril. Astăzi, pe prețul de azi al barilului, prețul la benzină ar trebui să fie maxim 7,8 lei, iar al motorinei, maxim 8,1 lei. Deja, în piață, prețul este peste aceste nivel.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”
11:58
Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”
RĂZBOI Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
10:55
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
ECONOMIE Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul
20:10
Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul
ALERTĂ Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
21:02, 28 Feb 2026
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
ECONOMIE BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
19:13, 27 Feb 2026
BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
ECONOMIE Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România
06:30, 27 Feb 2026
Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?
FLASH NEWS Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
13:23
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
AGRICULTURĂ Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
13:21
Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
NEWS ALERT SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
13:16
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
ULTIMA ORĂ Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
13:03
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
13:00
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
MESAJ Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
12:58
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe