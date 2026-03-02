Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să depășească anumite praguri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, atâta timp cât cotația barilului de petrol se menține sub 100 de dolari.
Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook că orice depășire a nivelului de 8 lei pentru benzină și 8,2 lei pentru motorină ar reprezenta o speculă în piață. În opinia acestuia, apariția unor situații de conflict generează rapid reacții din partea unor „specialiști” care anunță scumpiri iminente, fără să aibă o bază cu privire la structura reală a pieței combustibililor din România.
„Orice cotație a barilului de petrol sub 100 de USD nu ar trebui să se vadă în prețul combustibilului la pompă! Benzina, maxim 8 lei si motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă! De fiecare dată când apare o situație de conflict și se mișcă piețele apar și marii „specialiști” în tot și în toate, acum și în prețul petrolului și al combustibilului din România!”
Fostul ministru susține că anumite analize sunt construite pe „crâmpeie de articole” și nu au niciun fundament clar al fluxurilor de petrol către România și Europa sau a mecanismelor de formare a prețului. Câciu spune că există confunzii atât între rutele maritime, Strâmtoarea Ormuz și Canalul Suez, dar și la nivelul structurilor de preț și adaos comercial între importatori, producători, engrosiști și benzinării.
„Întrebarea este al cui joc îl fac dacă nu al celor care doresc să speculeze, pentru că, evident, deși prezintă studii formate din crâmpeie de articole nu au la bază nici un fundament al structurii pieței combustibilului din România (nici din Europa), al fluxurilor de petrol către România si Europa (confundă fluxul Ormuz cu cel de pe Suez) și mai ales nu cunosc structura de preț și de adaos între importatori, producători, engrosiști si benzinări.”
Adrian Câciu amintește că România s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare în 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina, atunci când barilul depășise 110 dolari. Potrivit acestuia, la acel moment au fost declanșate controale ample în piață, iar prețurile au scăzut imediat după eliminarea practicilor speculative. De asemenea, Câciu soune că prețurile de la pompă sunt cu 20% mai mari decât ar trebui și consideră că prețul corect ar trebui să fie de maxim 7,8 lei pentru benzină și 8,1 lei pentru motorină.
„Ne-am mai confruntat cu o astfel de situație, în 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina. Numai că atunci barilul sărise de 110 USD/baril. Am declanșat controale peste tot în piața respectivă, iar prețurile au scăzut imediat, fiind eliminată specula. Oricine vă spune azi, că daca barilul de petrol ajunge spre 100 USD, prețul la combustibil se duce la 10 lei, vă minte. Și cred că o face interesat! Și poate ar fi bine să se verifice dacă are contracte cu piața pentru a crea un context sau o percepție favorabila speculei, de genul, ”asta e, nu e de la noi”. Recomandarea ar fi să se potolească, pentru că oricum avem preț mai mare cu 20% decât ar trebui să fie la cotația curentă, de 78 USD/baril. Astăzi, pe prețul de azi al barilului, prețul la benzină ar trebui să fie maxim 7,8 lei, iar al motorinei, maxim 8,1 lei. Deja, în piață, prețul este peste aceste nivel.”
