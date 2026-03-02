Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să depășească anumite praguri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, atâta timp cât cotația barilului de petrol se menține sub 100 de dolari.

Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook că orice depășire a nivelului de 8 lei pentru benzină și 8,2 lei pentru motorină ar reprezenta o speculă în piață. În opinia acestuia, apariția unor situații de conflict generează rapid reacții din partea unor „specialiști” care anunță scumpiri iminente, fără să aibă o bază cu privire la structura reală a pieței combustibililor din România.