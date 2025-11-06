La începutul lunii septembrie, societatea Cardoil Avantaj a depus o plângere la Consiliul Concurenței, împotriva societății Rompetrol Downsteam, parte a Grupului KMG Internațional. Rompetrol Downstream este acuzată de încălcarea normelor de concurență prin abuz de poziție dominantă și practici discriminatorii pe piața distribuției de carburanți.
Societatea Rompetrol Downstream a fost notificată cu privire la încetarea contractului de acceptare card la plata la benzinării.De fapt, aceasta ar fi colectat în continuare datele clienților și după data la care a expirat contractul. Anchetatorii au decis începerea urmăririi penale, scrie Mediafax.
Cardoil Avantaj SRL este persoană juridică română, care revinde carburanți către societăți comerciale și persoane fizice. Acuzele societății vin din modul în care a încheiat contractul cu Rompetrol Downstream, care operează o rețea națională de peste 1.200 de stații de carburanți, deținând o poziție dominantă pe segmentul accesului la propria rețea și la programul de carduri.
Potrivit plângerii depuse la Consiliul Concurenței, printre produsele oferite de Rompetrol se numără și „contractul de acceptanță carduri”, în baza căruia emitenții de carduri pot comercializa carburanți și produse în stațiile sale. Cardoil Avantaj SRL este singura companie românească participantă pe această piață, ceilalți parteneri acceptați fiind exclusiv societăți străine: DKV Euro Service GmbH, UTA Union Tank, Eurowag.
Însă, în aprilie 2025, Rompetrol a contactat Cardoil Avantaj și a solicitat majorarea volumelor alimentate. S-a redactat un nou act adițional prin care s-a convenit că, în cazul creșterii volumelor se va majora și discountul acordat, conform plângerii. La acel moment, volumul lunar era de aproximativ 2.450.000 litri. Ca urmare a solicitării Rompetrol, în lunile mai, iunie și iulie 2025, Cardoil a ridicat consumul până la 2.960.000 litri. Așadar, Rompetrol avea nevoie de volumetria asigurată de Cardoil și a stimulat creşterea acesteia.
Societatea susține că, în baza contractului, Cardoil Avantaj a încheiat contracte cu numeroși clienți români, care au alimentat volume foarte mari de carburant în stațiile Rompetrol. În consecință, s-a ajuns, în luna iulie 2025, la un volum-record de 2.960.000 litri.
Astfel, oficialii Cardoil Avantaj reclamă în acest caz mai multe încălcări ale legii, după cum se arată în plângerea obținută de MEDIAFAX:
Potrivit reclamantei, rezilierea produce efecte în termen de 30 de zile și are ca rezultat eliminarea imediată a Cardoil de pe piață. „Prejudiciul concurențial și comercial este ireversibil”, reclamă societatea.
Astfel, compania afectată solicită măsuri interimare urgente, prin care Rompetrol să fie obligată:
Autoritatea națională în domeniul concurenței a transmis, la solicitarea sursei citate, o poziție oficială.
„Nu comentăm acest subiect. După cum știți, atunci când există lucruri care trebuie comunicate, o facem la momentul potrivit. Întotdeauna vom fi transparenți, dar respectând procedurile legale în toate activitățile desfășurate”, au răspuns reprezentanții Consiliului Concurenței.
O solicitare similară a fost adresată, miercuri, și Departamentul de Comunicare și Relații Publice a Grupului KMG International, care nu a transmis încă un răspuns.
Rompetrol Downstream este compania locală de distribuție care operează peste 1.250 puncte de comercializare carburanţi. Este formată din staţiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar şi staţii mobile – Rompetrol Express şi baze interne.
Aceste stații funcționează în conformitate cu standardele Rompetrol și livrează carburanți obținuți exclusiv la rafinăria Petromidia. Rompetrol Downstream a dezvoltat produse de proximitate, ceea ce a permis extinderea rapidă a rețelei locale de distribuție.
Rompetrol Downstream coordonează activitatea a 6 depozite, asigurând distribuția de carburanți în toată țara. În 2024 a avut o cifră de afaceri de 13,3 miliarde de lei, cu un profit de 136,36 de milioane de lei, potrivit datelor termene.ro. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 7,82%.
