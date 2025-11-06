La începutul lunii septembrie, societatea Cardoil Avantaj a depus o plângere la Consiliul Concurenței, împotriva societății Rompetrol Downsteam, parte a Grupului KMG Internațional. Rompetrol Downstream este acuzată de încălcarea normelor de concurență prin abuz de poziție dominantă și practici discriminatorii pe piața distribuției de carburanți.

Societatea Rompetrol Downstream a fost notificată cu privire la încetarea contractului de acceptare card la plata la benzinării.De fapt, aceasta ar fi colectat în continuare datele clienților și după data la care a expirat contractul. Anchetatorii au decis începerea urmăririi penale, scrie Mediafax.

Ce a reclamat compania de carduri

Cardoil Avantaj SRL este persoană juridică română, care revinde carburanți către societăți comerciale și persoane fizice. Acuzele societății vin din modul în care a încheiat contractul cu Rompetrol Downstream, care operează o rețea națională de peste 1.200 de stații de carburanți, deținând o poziție dominantă pe segmentul accesului la propria rețea și la programul de carduri.

Potrivit plângerii depuse la Consiliul Concurenței, printre produsele oferite de Rompetrol se numără și „contractul de acceptanță carduri”, în baza căruia emitenții de carduri pot comercializa carburanți și produse în stațiile sale. Cardoil Avantaj SRL este singura companie românească participantă pe această piață, ceilalți parteneri acceptați fiind exclusiv societăți străine: DKV Euro Service GmbH, UTA Union Tank, Eurowag.

În document se arată că, în iunie 2022, Cardoil Avantaj a încheiat cu Rompetrol Downstream Contractul de Acceptare Card, prin care Rompetrol s-a obligat să furnizeze către clienții Cardoil carburanți și produse în rețeaua proprie, în schimbul plății prețului conform clauzelor contractuale și procedurilor din anexele acestuia.

Durata normală a contractului a fost de un an. Însă, printr-un articol din contract și prin plata de către subscrisa a sumei de 100.000 euro, inclusiv TVA, pentru dezvoltări IT, durata convenită a fost de minimum 3 ani. Suma a fost plătită integral către Rompetrol în termen de 30 de zile de la facturare.

Rompetrol a stimulat creşterea volumetriei asigurate de Cardoil

Însă, în aprilie 2025, Rompetrol a contactat Cardoil Avantaj și a solicitat majorarea volumelor alimentate. S-a redactat un nou act adițional prin care s-a convenit că, în cazul creșterii volumelor se va majora și discountul acordat, conform plângerii. La acel moment, volumul lunar era de aproximativ 2.450.000 litri. Ca urmare a solicitării Rompetrol, în lunile mai, iunie și iulie 2025, Cardoil a ridicat consumul până la 2.960.000 litri. Așadar, Rompetrol avea nevoie de volumetria asigurată de Cardoil și a stimulat creşterea acesteia.

Societatea susține că, în baza contractului, Cardoil Avantaj a încheiat contracte cu numeroși clienți români, care au alimentat volume foarte mari de carburant în stațiile Rompetrol. În consecință, s-a ajuns, în luna iulie 2025, la un volum-record de 2.960.000 litri.

Ce reclamă Cardoil Avantaj

Astfel, oficialii Cardoil Avantaj reclamă în acest caz mai multe încălcări ale legii, după cum se arată în plângerea obținută de MEDIAFAX:

Discriminare — Rompetrol a aplicat tratament diferit între parteneri aflați în situații comparabile. Deși Cardoil Avantaj a generat volume superioare față de partenerii străini, contractul său a fost singurul reziliat.

— Rompetrol a aplicat tratament diferit între parteneri aflați în situații comparabile. Deși Cardoil Avantaj a generat volume superioare față de partenerii străini, contractul său a fost singurul reziliat. Refuz/intrerupere nejustificată a furnizării — Rezilierea unilaterală nu a avut o cauză reală, a condus la imposibilitatea Cardoil de a-și derula contractele cu clienții. A fost utilizată pentru a elimina concurența. Clauza care permite rezilierea „oricând și fără motiv” este abuzivă, contrar principiului echilibrului contractual.

— Rezilierea unilaterală nu a avut o cauză reală, a condus la imposibilitatea Cardoil de a-și derula contractele cu clienții. A fost utilizată pentru a elimina concurența. Clauza care permite rezilierea „oricând și fără motiv” este abuzivă, contrar principiului echilibrului contractual. Efect de închidere a pieței (foreclosure) — Eliminarea Cardoil Avantaj reduce concurența efectivă și creează premise pentru creşterea prețurilor. Rompetrol a favorizat exclusiv societăți străine, eliminând singurul concurent român.

— Eliminarea Cardoil Avantaj reduce concurența efectivă și creează premise pentru creşterea prețurilor. Rompetrol a favorizat exclusiv societăți străine, eliminând singurul concurent român. Utilizarea incorectă a datelor clienților — Datele obținute prin contract au fost folosite pentru a contacta direct clienții Cardoil, deturnându-i către cardurile Rompetrol.

— Datele obținute prin contract au fost folosite pentru a contacta direct clienții Cardoil, deturnându-i către cardurile Rompetrol. Conduită contradictorie — Solicitarea din aprilie 2025 de majorare a volumelor și promisiunea unui discount mai mare, urmată după doar câteva luni de rezilîerea unilaterală, arată lipsa de coerență și intenția reală de a exploata eforturile Cardoil doar pentru a-și întări ulterior propria poziție pe piață. Aceasta reprezintă o încălcare a principiului bunei-credințe și un abuz de poziție dominantă”.

Tacticile Rompetrol Downstream pot duce la eliminarea Cardoil de pe piață

Potrivit reclamantei, rezilierea produce efecte în termen de 30 de zile și are ca rezultat eliminarea imediată a Cardoil de pe piață. „Prejudiciul concurențial și comercial este ireversibil”, reclamă societatea.

Astfel, compania afectată solicită măsuri interimare urgente, prin care Rompetrol să fie obligată:

să mențină acceptanța cardurilor Cardoil până la finalizarea investigației;

să se abțină de la utilizarea datelor clienților Cardoil;

să nu aplice condiții discriminatorii față de Cardoil în raport cu ceilalți parteneri.

Poziția Consiliului Concurenței

Autoritatea națională în domeniul concurenței a transmis, la solicitarea sursei citate, o poziție oficială.

„Nu comentăm acest subiect. După cum știți, atunci când există lucruri care trebuie comunicate, o facem la momentul potrivit. Întotdeauna vom fi transparenți, dar respectând procedurile legale în toate activitățile desfășurate”, au răspuns reprezentanții Consiliului Concurenței.

O solicitare similară a fost adresată, miercuri, și Departamentul de Comunicare și Relații Publice a Grupului KMG International, care nu a transmis încă un răspuns.

Rompetrol Downstream a raportat un profit uriaș în 2024

Rompetrol Downstream este compania locală de distribuție care operează peste 1.250 puncte de comercializare carburanţi. Este formată din staţiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar şi staţii mobile – Rompetrol Express şi baze interne.

Aceste stații funcționează în conformitate cu standardele Rompetrol și livrează carburanți obținuți exclusiv la rafinăria Petromidia. Rompetrol Downstream a dezvoltat produse de proximitate, ceea ce a permis extinderea rapidă a rețelei locale de distribuție.

Rompetrol Downstream coordonează activitatea a 6 depozite, asigurând distribuția de carburanți în toată țara. În 2024 a avut o cifră de afaceri de 13,3 miliarde de lei, cu un profit de 136,36 de milioane de lei, potrivit datelor termene.ro. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 7,82%.

