Carambol în parcarea complexului Dragonul Roșu. O șoferiță asiatică a lovit 11 mașini și a trimis doi oameni la spital

Un accident neobișnuit a avut loc în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu, județul Ilfov, unde o șoferiță asiatică a pierdut controlul volanului și a intrat din plin în mai multe mașini.

În total, 11 mașini parcate au suferit ditrugeri majore în urma impactului în lanț. Din cauza loviturilor puternice, două persoane care se aflau în mașini diferite au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pagube uriașe printre vehiculele parcate

Femeia de la volan a explicat polițiștilor că mașina a suferit o defecțiune tehnică bruscă. Ea susține că pedala de accelerație s-a blocat complet și nu a mai putut opri mașina la timp. Zona în care s-a produs carambolul este una dintre cele mai aglomerate din apropierea Bucureștiului.

Poliția a deschis o anchetă

La locul accidentului au sosit imediat echipaje de poliție și ambulanțe pentru a acorda primul ajutor victimelor. Oamenii legii au început deja cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Specialiștii urmează să facă o verificare tehnică amănunțită a mașinii pentru a vedea dacă spusele șoferiței sunt adevărate și dacă accelerația a fost într-adevăr blocată.

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