Continuă dezastrul în Pădurea Hoia din Cluj. Imagini surprinse cu drona arată defrișarea masivă a zonei

Imaginile surprinse de presa locală cu drona arată un adevărat dezastru în Pădurea Hoia din Cluj, unde zone întregi de pădure au dispărut complet. Tăierile masive din ultima perioadă au provocat o revoltă uriașă printre oameni, iar controalele și dosarul penal deschis de autorități nu au mai putut salva copacii bătrâni.

Deși oficialii au promis că repară situația și au plantat puieți în loc, realitatea arată cu mulți dintre copacii mici nu au rezistat și s-au uscat, iar refacerea pădurii va dura zeci de ani.

Oamenii cer ajutor urgent și vor ca zona să devină arie protejată

Diferența dintre pădurea rămasă și locurile unde copacii au fost tăiați este uriașă. Activiștii de mediu și clujenii cer oprirea definitivă a tăierilor și vor ca Pădurea Hoia să fie declarată oficial arie naturală protejată.

P ă durea clujean ă a ajuns subiect de pres ă în publica ț ia The Guardian

Pădurea Hoia-Baciu este cunoscută la nivel mondial, iar jurnaliștii de la The Guardian au numit-o „cea mai bântuită pădure din lume”. Străinii o consideră un fel de „Triunghi al Bermudelor din Transilvania” datorită copacilor strâmbi, răsuciți în forme ciudate, dar și din cauza poveștilor despre OZN-uri și dispariții misterioase.

”Deși multe dintre povești pot fi neverificabile, există multe lucruri în fața ochilor mei care sunt incontestabil ciudate. De jur împrejur sunt copaci ale căror trunchiuri sunt îndoite și răsucite în forme fantastice. Unii se umflă spre exterior la bază, coroanele lor dispărând în noaptea neagră, astfel încât seamănă cu niște cârlige gigantice de abator atârnate de cer,” s-a scris în articolul extern.

Legenda spune că pădurea poartă numele unui cioban care ar fi dispărut aici cu turma sa. Însă cazul fotografiei cu un OZN, realizată în 1968 de tehnicianul militar Emil Barnea, este cea care a atras atenția internațională asupra acestui loc. Apoi, în deceniile care au urmat, Hoia Baciu a devenit un magnet pentru yoghini, şamani, ufologi şi pasionaţi de paranormal din întreaga lume.

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