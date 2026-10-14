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Ce ar fi pățit bodyguarzii lui Călin Georgescu. Măsurile ar fi fost luate după arestarea politicianului

Ce ar fi pățit bodyguarzii lui Călin Georgescu. Măsurile ar fi fost luate după arestarea politicianului
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Echipa de bodyguarzi a lui Călin Georgescu ar fi suportat o restructurare serioasă după arestarea fostului candidat la președinție, cu toate că, înainte de hotărârea definitivă a magistraților Curții de Apel București, aceștia ar fi fost anunțați că își vor păstra posturile.

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Încă dinainte să devină ultracunoscut ca urmare a rezultatului primului tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu era însoțit de o echipă de gărzi de corp cu pregătire militară, condusă de Marin Burcea, fost luptător în cadrul Legiunii Străine. Potrivit unor surse Gândul, echipa ar fi fost ulterior lărgită, mai ales că Georgescu nu a solicitat pază din partea SPP pe perioada campaniei electorale, în condițiile în care nu ar fi avut încredere în discreția celor care ar fi fost desemnați să-l protejeze.

Ca urmare, odată cu ascensiunea sa politică, Călin Georgescu și-ar fi mărit echipa de bodyguarzi, care ar fi ajuns la 12 oameni, toți proveniți din structuri militare.

Sursele citate au precizat că, după reținerea lui Călin Georgescu, agenții de securitate au fost anunțați că, indiferent de hotărârea instanței, își vor păstra locurile de muncă.

Inițial, Georgescu a fost plasat în control judiciar, însă, până la urmă, a fost arestat, în mod neașteptat, de instanța Curții de Apel București. Ulterior, Tribunalul București a înlocuit, marți, măsura arestării preventive cu cea a arestului la domiciliu, dar decizia nu este executorie.

Ultimul cuvânt îl va avea, din nou, Curtea de Apel București, care va judeca contestația DIICOT la decizia Tribunalului.

Ar fi rămas doar câțiva bodyguarzi

La data de 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, după ce a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

DIICOT a cerut apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat hotărârea, astfel că, la 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București, iar politicianul a fost arestat.

Calin Georgescu a fost dus în cătușe pentru a asista la perchezițiile informatice

Sursele Gândul au menționat că după decizia de arestare, dar și după sechestrarea unor sume de bani din conturile omului politic, ar fost păstrați la serviciu doar trei dintre oamenii de pază, care ar fi rămas să-i asigure securitatea Cristelei Georgescu, în timp ce restul ar fi fost trimiși acasă.

Aceștia ar putea, însă, să fie reactivați imediat după ce Georgescu ar fi eliberat din arest.

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