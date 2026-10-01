Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil

Cei 12 bodyguarzi ai lui Călin Georgescu ar fi primit ordine clare cu privire la viitoarele misiuni, cu toate că, cel puțin 30 de zile, șeful lor va sta în Arestul Central al Poliției Capitalei. Totodată, aceștia ar fi fost asigurați că își vor păstra locurile de muncă.

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La data de 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, după ce a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

Bodyguarzii, anunțați că nu își pierd slujbele

DIICOT a cerut apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat hotărârea, astfel că la 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București, iar politicianul a fost arestat.

Surse Gândul au afirmat că vestea i-ar fi îngrijorat pe o parte dintre bodyguarzii lui Georgescu, în condițiile în care fostul candidat la președinție ar avea numai puțin de 12 gărzi de corp. Sursele Gândul au afirmat că aceștia ar fi fost anunțați că nu-și vor pierde locurile de muncă.

Persoane publice, vizitate de bodyguarzii lui Georgescu

De altfel, conform unor surse judiciare, gărzile de corp ar fi avut un rol foarte important în viața politică a lui Călin Georgescu, atât în timpul campaniei electorale de dinaintea alegerilor, cât și între turul unu și turul doi.

Conform unor surse, o parte dintre bodyguarzi ar fi vizitat mai multe persoane publice cărora le-ar fi transmis că, dacă îl sprijină pe Călin Georgescu, ar putea primi posturi importante în diferite ministere.

În caz contrar însă, ar fi urmat să suporte o presupusă răzbunare din partea viitorului președinte.