Cum s-au organizat bodyguarzii lui Călin Georgescu în ziua în care politicianul a fost dus în arest

Gărzile de corp ale lui Călin Georgescu s-au mobilizat imediat după ce fostul candidat la președinție a fost oprit în trafic și dus acasă, pentru a fi prezent la percheziționarea locuinței sale din Mogoșoaia.
Potrivit unor surse judiciare, imediat după ce Călin Georgescu a ajuns în custodia polițiștilor, bodyguarzii săi ar fi preluat majoritatea treburilor administrative.
Prima misiune a fost să-l aducă acasă, de la bazin, pe fiul în vârstă de 17 ani al fostului candidat la președinție.
Sursele citate au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Georgescu ar avea o echipă formată din 12 gărzi de corp.
Șeful bodyguarzilor este fostul mercenar Marin Burcea, care s-ar ocupa de plata salariilor, transportul și, după caz, cazarea celor care îi păzesc pe politician și pe soția lui.
Imediat după reținerea lui Călin Georgescu, unul dintre bodyguarzi i-ar fi dus de mâncare și obiecte de igienă personală pe care să le aibă cu el în Arestul Central al Poliției Capitalei.
Totodată, în timp ce se vehicula arestarea iminentă a fostului candidat la președinție, Marin Burcea i-ar fi anunțat pe bodyguarzi să rămână pe poziții deoarece posturile lor nu sunt amenințate.
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce își conducea fiul la un bazin de înot.
Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Reținut pentru 24 de ore, Georgescu a fost prezentat, marți, în fața magistraților Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, însă instanța a decis că politicianul poate fi cercetat și în libertate, motiv pentru care acesta a fost plasat în control judiciar pentru 60 de zile.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au declanșat luni, 21 septembrie, o amplă acțiune în cadrul căreia au fost efectuate cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat în acest dosar a fost stabilit la 1,1 milioane de euro.