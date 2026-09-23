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Cum s-au organizat bodyguarzii lui Călin Georgescu în ziua în care politicianul a fost dus în arest

Andrei Dumitrescu
Cum s-au organizat bodyguarzii lui Călin Georgescu în ziua în care politicianul a fost dus în arest
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Gărzile de corp ale lui Călin Georgescu s-au mobilizat imediat după ce fostul candidat la președinție a fost oprit în trafic și dus acasă, pentru a fi prezent la percheziționarea locuinței sale din Mogoșoaia.

Potrivit unor surse judiciare, imediat după ce Călin Georgescu a ajuns în custodia polițiștilor, bodyguarzii săi ar fi preluat majoritatea treburilor administrative.

Candidatul independent la prezidentiale, Calin Georgescu, paraseste sectia de votare dupa si-a exprimat optiunea la alegerile parlamentare, in Mogosoaia, duminica, 1 decembrie 2024. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Prima misiune a fost să-l aducă acasă, de la bazin, pe fiul în vârstă de 17 ani al fostului candidat la președinție.

Sursele citate au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Georgescu ar avea o echipă formată din 12 gărzi de corp.

Șeful bodyguarzilor este fostul mercenar Marin Burcea, care s-ar ocupa de plata salariilor, transportul și, după caz, cazarea celor care îi păzesc pe politician și pe soția lui.

Imediat după reținerea lui Călin Georgescu, unul dintre bodyguarzi i-ar fi dus de mâncare și obiecte de igienă personală pe care să le aibă cu el în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Bodyguarzii, îndemnați să rămână pe poziții

Totodată, în timp ce se vehicula arestarea iminentă a fostului candidat la președinție, Marin Burcea i-ar fi anunțat pe bodyguarzi să rămână pe poziții deoarece posturile lor nu sunt amenințate.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce își conducea fiul la un bazin de înot.

Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a plecat în cătușe din sediul DIICOT

Reținut pentru 24 de ore, Georgescu a fost prezentat, marți, în fața magistraților Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, însă instanța a decis că politicianul poate fi cercetat și în libertate, motiv pentru care acesta a fost plasat în control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au declanșat luni, 21 septembrie, o amplă acțiune în cadrul căreia au fost efectuate cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat în acest dosar a fost stabilit la 1,1 milioane de euro.

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