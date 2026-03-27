Prima pagină » Actualitate » Mihaela Bilic demontează un mit. Care pâine este mai sănătoasă, de fapt: albă sau neagră?

Mihaela Bilic demontează un mit. Care pâine este mai sănătoasă, de fapt: albă sau neagră?

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a explicat, în cadrul unui podcast, mai care pâine este mai sănătoasă, de fapt: albă sau neagră? Mihaela Bilic demontează un mit: iată care pâine este mai sănătoasă, de fapt.

„Pot să spun o poveste despre pâine, despre gluten și despre cereale, care ne ne ține aici o săptămână. Toate alimentele de bază au fost puse sub semnul întrebării și acum noi trebuie să venim cu niște argumente… de ce să mănânce lumea pâine, lapte, carne, ouă! Deci, e o chestiune stupidă și n-am cum să aduc eu argumente acolo unde nu e normal să nu mâncăm pâine. Orice lucru e mai bun cu pâine și, de ce unii oamenii o consideră dușman, habar nu am. Fiecare să fie pe păcatele lui și pe vina lui.

Medicul nutriționist Mihalea Bilic

Medicul nutriționist Mihalea Bilic

Pâinea, că e albă, că e neagră, că e cu chimen sau cu semințe, cu ce vreți voi, cu nucă… este important că avem o farfurie ideală, care trebuie umplută, dar jumătate din ea trebuie să fie legume, un sfert să fie proteine, carne, pește, o brânză și un sfert să fie carbohidrați, adică pâine, paste sau cartofi. Și atunci pâinea a devenit un «dușman», acolo unde ea este o banală sursă de amidon și aș spune din kilogramele de pâine care se mâncau pe cap de locuitor, acum – tot ce am înlocuit – aducem mai multe proteine, mai multe grăsimi, mai multă sare, deci pâinea ar fi fost mai nevinovată. Iar, înainte, oamenii mâncau pâine cu ceva pentru că, săracii, n-aveau ce să pună pe pâine.

Acum, noi punem pâinea «la colț» și mâncăm pachetul tot, bucata mare de telemea o mâncăm fără pâine, ca să nu ne îngrășăm. Deci, sunt niște aspecte amuzante, dar care combină de fapt informațiile și care au ca obiectiv principal, din păcate, silueta mai mult decât sănătatea. Noi am eliminat făinoasele, mult timp din alimentație, de frică să nu ne îngrășăm și am realizat apoi că microbiota intestinală este afectată, tocmai pentru că ea are nevoie de toate aceste fragmente de glucide. Deci, n-am făcut bine nici nici când am pus pâinea «la colț», iar la capitolul albă sau neagră este o chestiune de preferință și, de ce nu, de moment, de meniu.

Mihaela Bilic demontează un mit. Care pâine este mai sănătoasă, de fapt: albă sau neagră?

(…) Amândouă sunt la fel de prezente și de bine asortate cu mâncarea și nu se exclud. Adică, poți foarte bine să mănânci pâine albă, dacă vrei un gust mai mai fin, sau să mănânci pâine neagră, în condițiile în care vrei mai multe fibre. Dar, atenție, fibrele din cereale sunt niște fibre care sunt agresive, indigeste, și prea multe fibre din cereale pot să ducă mai degrabă la probleme intestinale. Deci nu doar în cereale sunt fibrele. Avem în ciocolata neagră 12 g de fibre și în pâinea cu tărâțe doar 5-6g, deci putem să ne alegem sursa de fibre, să fie pe placul nostru și nu trebuie să ne îndopăm cu pâine neagră, crezând că în îngrașă mai puțin, că de îngrășat, îngrașă la fel”, a precizat Mihaela Bilic, la podcastul „Cafea cu visuri”, realizat de Oana Andoni.

