TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană

11 feb. 2026, 07:35, Actualitate
Cât mai costă, de fapt, să mănânci o zi întreagă în România? Am făcut calculul pentru dumneavoastră și vă arătăm ce poți comanda la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic, care pornește de la 10 lei și poate ajunge la 200 de lei de persoană.

Într-un final, rezultatul obținut ne arată clar care este diferența dintre „mănânc să mă satur” și „mănânc fiindcă trebuie”.

Ce poți mânca de 10 lei, toată ziua

În esență, diferența dintre mesele de 10 lei și cele de 200 de lei nu este neapărat despre cantitate, ci despre calitate, despre ce și cum mănânci.

Bugetul de 10 lei pentru toată ziua este unul de „supraviețuire”, iar în această situație a mânca înseamnă ceva funcțional. Avem următoarele posibilități de mese ieftine, sățioase, dar care nu oferă o sursă importantă de proteine.

  • Mic dejun (2 lei) ovăz simplu și un măr;
  • Prânz (4 lei) orez cu legume;
  • Cină (4 lei) cartofi fierți cu brânză.

Urcând la un buget de 15 lei, regăsim doar puțină diversitate, dar nu ieșim din zona economică. Meniul este cald și echilibrat caloric, însă la fel de limitat nutrițional:

  • Mic dejun (3 lei) 2 ouă fierte și pâine;
  • Prânz (7 lei) paste cu sos roșu;
  • Cină (5 lei) supă cremă de legume și crutoane.

Abia de la un buget de 20 de lei pe zi se simte că facem un pas înainte. Avem mâncare de casă simplă, „gătită românește”, cu gust autentic:

  • Mic dejun (5 lei) omletă cu roșie și pâine;
  • Prânz (8 lei) tocăniță de cartofi cu pui;
  • Cină (7 lei) mămăligă cu brânză și smântână.

Pe măsură ce bugetul urcă spre 30-50 de lei, putem diversifica. Apar în meniu iaurtul grecesc, poate și o porție de pilaf cu ciuperci sau un piept de pui la grătar cu legume. Acum, pastele și pizza sunt opțiuni firești. Deja mâncarea nu mai este doar gătită acasă, ci poate fi cumpărată.

Între 75 și 100 de lei pe zi alocați pentru masă vorbim de plăcere, nu de necesitatea de a mânca. Un mic dejun complet, însoțit de o cafea bună, și un prânz cu paste, burger etc. La cină, de ce nu, putem opta pentru sushi sau o salată Caesar. Și mai sus, la 150 de lei pe zi, mâncarea capătă statut de experiență. Ouă Benedict dimineața, steak de vită sau pește, la prânz, și un platou de brânzeturi fine cu vin seara. Iată o zi în care gustul și calitatea ingredientelor sunt prioritare.

Experiența culinară, de la 150 de lei în sus

Iar dacă vrem o experiență culinară, bugetul zilnic alocat trebuie să fie de 150 de lei. Iată ce se poate mânca de acești bani:

  • Mic dejun (30 lei) ouă Benedict și o cafea bună;
  • Prânz (60 lei) steak de vită sau pește cu garnitură;
  • Cină (60 lei) platou de brânzeturi fine și un pahar de vin.

Pentru 200 de lei pe zi, deja farfuria noastră intră în zona premium, a restaurantelor de top și a meselor elaborate:

  • Mic dejun (40 lei) bufet sau à la carte;
  • Prânz (80 lei) fructe de mare sau meniu premium;
  • Cină (80 lei) – cină complexă și desert.

În concluzie, diferența dintre 10 lei și 200 lei pe zi înseamnă mai ales varietate și calitatea ingredientelor, iar tipul de proteine face diferența între o masă de nevoie sau una sănătoasă. La bugetele mari, cina devine plăcere și socializare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit

Câți BANI poate câștiga un livrator de mâncare în România? Povestea unui fost IT-ist după ce a rămas fără job: „Acum câștig 15.000 de lei pe lună”

