TOP 3 | Cele mai mari „otrăvuri” pe care romanii le mănâncă la micul-dejun, potrivit medicilor Mihaela Bilic, Nicolae Hancu, Simona Carniciu și Virgiliu Stroescu.

Micul-dejun este considerat de mulți specialiști cea mai importantă masă a zilei, însă numeroși români aleg produse care, consumate frecvent, pot avea efecte serioase asupra sănătății. Medicii nutriționiști și specialiștii în diabet și boli metabolice atrag atenția asupra unor alimente extrem de populare dimineața, pe care le consideră adevărate „otrăvuri” pentru organism.

Potrivit medicilor Mihaela Bilic, Nicolae Hancu, Simona Carniciu și Virgiliu Stroescu, cele mai periculoase alegeri pentru micul-dejun sunt mezelurile procesate, cerealele dulci din comerț și produsele de patiserie.

Mezelurile procesate: crenvurști, parizer și salam

Crenvurștii, parizerul sau salamul sunt printre variantele preferate ale românilor de mic-dejun.Totuși, specialiștii spun că acestea conțin cantități uriașe de sare, grăsimi saturate și aditivi alimentari. În plus, nitriții și nitrații folosiți drept conservanți sunt asociați cu un risc crescut de cancer colorectal.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic avertizează că aceste produse sunt printre cele mai nepotrivite alegeri pentru micul-dejun.

„Crenvurștii și parizerul sunt probabil cele mai proaste alegeri pentru micul-dejun. Sunt făcute din resturi de carne, zgârciuri, șorici și multă apă, totul legat cu amidon și aditivi. Dacă vedeți un produs roz și fin, acolo nu e carne, e o pastă plină de fosfați care împiedică fixarea calciului în oase”, spune medicul nutriționist.

La rândul său, Nicolae Hâncu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, atrage atenția asupra efectelor cardiovasculare.

„Mezelurile procesate conțin o cantitate enormă de sare și conservanți. Consumul lor sistematic la micul-dejun crește dramatic riscul de boli cardiovasculare și hipertensiune arterială. Sunt alimente de evitat, nu de zi cu zi”, explică specialistul.

Cerealele „pentru copii” și batoanele de cereale

Multe cereale pentru micul-dejun conțin cantități foarte mari de zahăr și făină rafinată, deși sunt considerate de multe persoane o alegere mai sănătoasă.

Simona Carniciu, medic specialist diabet și boli de nutriție, spune că unele produse destinate copiilor pot avea chiar și 40% zahăr.

„Multe cereale de mic-dejun, mai ales cele destinate copiilor, conțin până la 40% zahăr. Practic, îi oferi organismului un șoc glicemic încă de la prima oră. Energia pe care o dau scade brusc după o oră, lăsând în urmă o senzație și mai mare de foame și oboseală.”, explică medicul.

Și Mihaela Bilic consideră că multe dintre aceste produse sunt, de fapt, dulciuri mascate.

„Cerealele expandate și glazurate sunt dulciuri, nu mic-dejun sănătos. Amidonul din ele este atât de procesat încât se absoarbe la fel de repede ca zahărul pur. Mai bine mănânci o felie de pâine integrală cu unt decât aceste «bomboane» deghizate în cereale”, spune specialistul.

Produsele de patiserie: covrigi, gogoși și foietaje

Pentru milioane de români, produsele de patiserie au devenit un obicei zilnic. Pentru că este una dintre cele mai la îndemână variante de mic-dejun, prezentă chiar la toate colțurile, este greu de evitat.

Virgiliu Stroescu, medic endocrinolog și nutriționist, susține că margarina și uleiurile hidrogenate folosite frecvent în aceste produse afectează serios organismul.

„Margarina și grăsimile hidrogenate din produsele de patiserie sunt ca o «tencuială» pentru artere. Corpul nu știe ce să facă cu aceste grăsimi artificiale. Când mănânci o gogoașă sau un foietaj dimineața, îți agresezi ficatul și blochezi circulația sângelui. Este o hrană moartă, lipsită de nutrienți”, afirmă medicul.

Și Mihaela Bilic avertizează că asocierea dintre carbohidrații rapizi și grăsimile de slabă calitate favorizează îngrășarea și creșterea colesterolului rău.

„Foietajele înseamnă făină albă și grăsime vegetală de proastă calitate din belșug. Combinația de carbohidrați rapizi și grăsimi saturate la micul-dejun este rețeta perfectă pentru îngrășare și pentru creșterea colesterolului rău”, explică aceasta.

Specialiștii recomandă ca micul-dejun să includă alimente cât mai puțin procesate, precum ouă, iaurt simplu, brânzeturi de calitate, pâine integrală, legume și fructe proaspete.

