Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”

Mihaela Bilic este printre cei mai renumiți și apreciați experți în nutriție din România. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite, mai ales că vorbește despre mâncare sănătoasă, care nu trebuie să fie nici scumpă și nici dificil de gătit.

Într-o postare recentă de pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic publică un video în care dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”.

Bilic: „Conține multă vitamina A și D, fier și zinc”

Ea prezintă un aliment nutritiv și extrem de accesibil, care la fiecare masă ne asigură o sursă de energie și sănătate. Este vorba despre ficăței de pasăre, gătiți în tigaie, la foc mic.

„Ce e bun în ficat, nu contează că este de pui, vită sau porc, are multe proteine și puține grăsimi. Multă vitamina A și D, mult fier și zinc. Cu 100 de grame de ficăței acoperim 50% din necesarul zilnic de fier, 100 până la 300% din doza de vitamina B, plus un aport de vitamina A de 15 până la 30 de ori mai mare decât doza zilnică recomandată. Totul cu 140 de calorii și 4 grame de grăsime.

E adevărat, are mult colesterol, ca și oul, dar nu mâncăm ficat în fiecare zi”, a explicat Mihaela Bilic.

Pentru sezonul de primăvară, când frigul încă nu a părăsit definitiv România, recomandarea făcută de Mihaela Bilic este cât se poate de potrivită. Organismul simte nevoia să primească vitamine și minerale esențiale, pentru a preveni oboseala, răcelile și anemia.

Ce conține ficatul

Se poate spune că ficatul este un superaliment, dacă ne gândim la rolul nutritiv pe care îl are

Potrivit dr. Bilic, în doar 100 de grame de ficat găsim:

50% din necesarul zilnic de fier, esențial pentru sânge și energie;

100–300% din doza de vitamine B, necesare pentru metabolism și funcții cognitive;

15–30 ori mai multă vitamina A decât doza recomandată zilnic, vitală pentru vedere și imunitate;

Proteine de calitate și doar 4 grame de grăsime;

Calorii moderate: 140 kcal per 100 g.

În plus de asta, ficatul este o sursă excelentă de vitamina A și D (esențiale pentru sistemul imunitar), zinc (ajută la regenerarea celulară și metabolism) și proteine de calitate, care conferă energie și refac musculatura obosită.

Mai mult, procesul de gătire al ficatului nu afectează conținutul de fier, așa că pot fi preparați cum doriți, fără să vă temeți că veți pierde nutrienții. Mihaela Bilic recomandă și câteva metode simple și gustoase de a găti ficățeii:

Cu ceapă și sos de roșii, pentru o aromă foarte bogată;

Cu piure de cartofi – combinația clasică, mereu potrivită la prânz;

Alături de salată verde sau murături – dacă vreți prospețime și fibre;

În sos, cu pâine înmuiată – pentru un plus de sațietate.

„Ieftin, bun și sănătos. De când n-ați mai mâncat?”, își întreabă Mihaela Bilic prietenii de pe Facebook.

