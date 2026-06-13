Cele mai dezamăgitoare atracții turistice din lume. Destinațiile celebre care nu au reușit să impresioneze vizitatorii.

Atracțiile de pe lista de vis nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor. Un studiu care a analizat aproape 100.000 de recenzii ale 200 de obiective turistice importante a dezvăluit destinațiile care îi lasă cel mai des dezamăgiți pe vizitatori. Plângerile au variat de la aglomerație și raport slab calitate-preț până la experiențe care pur și simplu nu justifică faima de care se bucură, conform Euronews.

De la monumente emblematice la parcuri tematice renumite la nivel mondial, unele atracții promit experiențe de neuitat. Însă nu întotdeauna din motivele potrivite.

O nouă cercetare, bazată pe analiza a aproape 100.000 de recenzii ale turiștilor, a identificat atracțiile turistice care au cele mai mari șanse să-i lase pe călători dezamăgiți. Pentru al doilea an consecutiv, o destinație britanică foarte populară a ocupat primul loc în clasament.

Un nou studiu realizat de Radical Storage a arătat că Alton Towers din Anglia este cea mai dezamăgitoare atracție turistică, urmată de Georgia Aquarium și Horseshoe Casino, ambele din Statele Unite.

Cum a fost realizat clasamentul

Pornind de la o listă de 5.832 de atracții turistice din 50 dintre cele mai vizitate țări, pe baza rapoartelor EuroMonitor Top 100 City Destinations și Mastercard Global Cities Index, cercetătorii de la Radical Storage au eliminat obiectivele care aveau mai puțin de 2.000 de recenzii.

De asemenea, au fost excluse atracțiile din Rusia, Ucraina și Israel din cauza conflictelor aflate în desfășurare. În final, experții au analizat 99.547 de recenzii ale vizitatorilor.

Echipa a utilizat 90 de cuvinte-cheie pentru a identifica termenii folosiți cel mai frecvent în descrierea destinațiilor. Rata medie a recenziilor negative în cadrul studiului a fost de 5,2%, însă numeroase destinații au depășit semnificativ această valoare.

Pe lângă atracțiile individuale, studiul a arătat că Marea Britanie și Canada sunt țările cu cele mai dezamăgitoare atracții turistice.

Seattle, Budapesta, Londra și Bangkok au fost desemnate orașele cu cele mai dezamăgitoare atracții turistice. Totodată, șase dintre primele zece atracții cele mai dezamăgitoare din lume se află în America de Nord.

Cele mai dezamăgitoare atracții turistice

Alton Towers, Regatul Unit

Pentru al doilea an consecutiv în clasament, Alton Towers, situat în comitatul Staffordshire din Anglia, a fost desemnată cea mai dezamăgitoare atracție turistică din lume.

Peste o treime (38,2%) dintre recenziile parcului tematic menționează experiențe negative, mulți vizitatori plângându-se de aglomerație și de raportul slab calitate-preț.

Nu atât atracțiile în sine îi dezamăgesc pe vizitatori, cât serviciile pentru clienți, informațiile considerate înșelătoare despre bilete și costurile suplimentare pentru diverse facilități.

Georgia Aquarium, Atlanta, Statele Unite

Georgia Aquarium din Atlanta găzduiește zeci de mii de viețuitoare marine. Totuși, ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai dezamăgitoare atracții turistice.

Studiul a constatat că 19,6% dintre recenzii conțin termeni negativi. 10% dintre vizitatori au menționat aglomerația sau dificultățile de acces. În plus, 6,2% au considerat că experiența nu justifică prețul plătit.

Horseshoe Casino, Louisiana, Statele Unite

Situat în sudul Statelor Unite, Horseshoe Casino din Louisiana oferă jocuri de masă, sloturi, poker și numeroase opțiuni de luat masa, inclusiv un restaurant steakhouse și un bar cu burgeri deschis non-stop.

În ciuda ofertelor sale variate, 18,6% dintre vizitatori au lăsat recenzii care descriu experiențe negative.

16,6% dintre aceste recenzii conțin termeni precum „plictisitor”, „defect”, „supraevaluat” sau „are nevoie de renovare”, sugerând că atracția nu este chiar atât de impresionantă pe cât se spune.

Băile și Piscina Széchenyi, Budapesta, Ungaria

Băile Széchenyi din Budapesta sunt cele mai mari băi termale medicinale din Europa și reprezintă o destinație de vis pentru mulți turiști. Totuși, nu toți vizitatorii sunt impresionați.

Potrivit studiului, 16,6% dintre cei care au lăsat recenzii au raportat o experiență negativă.

Aglomerația și accesibilitatea au fost principalele probleme, fiind menționate în 7,2% dintre toate recenziile, comparativ cu media studiului de 2,1%.

Ripley’s Aquarium of Canada, Toronto

Ripley’s Aquarium of Canada găzduiește cel mai mare acvariu interior din țară. Peste 20.000 de animale acvatice și numeroase expoziții interactivesunt prezente aici.

Cu toate acestea, 16% dintre vizitatori au lăsat recenzii negative. 9,6% au menționat probleme legate de supraaglomerare, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în această categorie.