Turism » Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată

Rodos. Sursa Foto: Shutterstock

Iată care sunt destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. Fie că este vorba despre dezvoltarea ariilor culinare și culturale, apariția unor atracții și repere moderne, influența rețelelor sociale, destinațiile mai puțin cunoscute devin din ce în ce mai populare în rândul turiștilor. Este vorba de orașe secundare, stațiuni de plajă mai mici, localități rurale sau capitale care au fost cândva trecute cu vederea, scrie TimeOut.

Așadar, unde călătoresc oamenii în 2026?

Spania continuă să domine ca destinație de vară, iar Alicante ocupă primul loc. Plajele din Barcelona și Mallorca au fost mereu căutate, însă Alicante devine un concurent tot mai puternic, oferind același peisaj cu palmieri, plaje urbane și o viață de noapte vibrantă. De asemenea, aici se află și o mică insulă, Tabarca, care impresionează prin farmecul său liniștit și fructe de mare proaspete.

Palma de Mallorca / Spania

Satul pescăresc portughez Alvor s-a clasat pe locul al doilea. Localitatea se află în inima regiunii Algarve, în sudul Portugaliei, renumită pentru plajele sale (de altfel, considerată de mulți ca având unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa). Alte destinații din Spania, precum Playa de Palma și Malaga, ocupă următoarele poziții. Popularitatea orașului Malaga a început să crească acum peste 20 de ani, odată cu deschiderea Muzeului Picasso, și continuă să atragă turiști pasionați de artă.

Printre alte destinații populare se numără capitala Poloniei, Cracovia, Budapesta, celebră pentru băile și spa-urile sale, și Dublin, pentru cei care preferă peisajele verzi și o halbă de bere în locul plajelor însorite.

Destinațiile europene în trend, potrivit Tripadvisor Summer Travel Index 2026:

  • Alicante, Spania
  • Alvor, Portugalia
  • Playa de Palma, Mallorca, Spania
  • Malaga, Spania
  • Ksamil, Albania
  • Cracovia, Polonia
  • Sitges, Spania
  • Rodos, Grecia
  • Budapesta, Ungaria
  • Dublin, Irlanda

