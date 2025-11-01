Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”

Pădurea clujeană Hoia-Baciu a ajuns subiect de presă în publicația The Guardian. Un reporter al publicației a vizitat această pădure, după ce a auzit poveștile care au făcut-o celebră în toată lumea.

Astfel, însoțit de ghidul Marius Lazin, care organizează plimbări nocturne de peste 12 ani, reporterul prezintă pădurea drept un spațiu în care realitatea și imaginația se întâlnesc: copaci răsuciți în forme bizarre, arcade naturale, zone în care telefonul și aparatura foto „mor”, dar și relatări despre dispariții inexplicabile și activitate paranormală.

„Se numește acest loc Triunghiul Bermudelor din Transilvania”, a spus ghidul turistic Marius Lazin. „Atâția oameni au dispărut aici, unii spun că este un portal către o altă dimensiune.” ”Marius mă conduce într-o plimbare nocturnă prin ceea ce este adesea descrisă drept cea mai bântuită pădure din lume: Hoia-Baciu, o milă pătrată de pădure nativă seculară, la periferia orașului românesc Cluj-Napoca. Vine aici trei nopți pe săptămână în ultimii 12 ani, dar chiar și el pare puțin neliniștit în timp ce își arcuiește lanterna ca un reflector pe zidurile înnodate de ulmi și fagi care ne îmbrățișează din toate părțile, arătând atât de deși încât ar putea fi granița lumii cunoscute”, a scris reporterul Daniel Stables în articolul din The Guardian.

Legenda spune că pădurea poartă numele unui cioban care ar fi dispărut aici cu turma sa. Însă cazul fotografiei cu un obiect zburător neidentificat, realizată în 1968 de tehnicianul militar Emil Barnea, este cea care a atras atenţia internaţională asupra acestui loc.

Apoi, în deceniile ce au urmat, Hoia Baciu a devenit magnet pentru yoghini, şamani, ufologi şi pasionaţi de paranormal din întreaga lume.

Aici, autorul articolului observă că, deşi nu a asistat la nimic ce să poată fi catalogat drept „supranatural”, e dificil să nu te întrebi dacă pădurea nu înseamnă mai degrabă o pânză pe care oamenii îşi proiectează fricile, fanteziile sau dorinţele.

”Deși multe dintre povești pot fi neverificabile, există multe lucruri în fața ochilor mei care sunt incontestabil ciudate. De jur împrejur sunt copaci ale căror trunchiuri sunt îndoite și răsucite în forme fantastice. Unii se umflă spre exterior la bază, coroanele lor dispărând în noaptea neagră, astfel încât seamănă cu niște cârlige gigantice de abator atârnate de cer. Alții se apleacă la fel ca lumânările topite sau sunt îndoiți în modele ciudate, spiralate. Au fost oferite diverse sugestii pentru a explica deformarea copacilor: vânturile de uragan ar fi putut îndoi puieții sau nivelurile natural ridicate de radiații din sol explică creșterea lor strâmbă. Dar investigațiile științifice nu au scos la iveală nicio dovadă satisfăcătoare“, arată reporterul.

Cu toate acestea, Hoia Baciu rămâne o combinaţie fascinantă între natură, legendă şi mister.

