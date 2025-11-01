Prima pagină » Actualitate » Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”

Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”

01 nov. 2025, 12:29, Actualitate
Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
sursa foto: Visit Cluj

Pădurea clujeană Hoia-Baciu a ajuns subiect de presă în publicația The Guardian. Un reporter al publicației a vizitat această pădure, după ce a auzit poveștile care au făcut-o celebră în toată lumea.

Astfel, însoțit de ghidul Marius Lazin, care organizează plimbări nocturne de peste 12 ani, reporterul prezintă pădurea drept un spațiu în care realitatea și imaginația se întâlnesc: copaci răsuciți în forme bizarre, arcade naturale, zone în care telefonul și aparatura foto mor”, dar și relatări despre dispariții inexplicabile și activitate paranormală.

„Se numește acest loc Triunghiul Bermudelor din Transilvania”, a spus ghidul turistic Marius Lazin. Atâția oameni au dispărut aici, unii spun este un portal către o altă dimensiune.”

”Marius conduce într-o plimbare nocturnă prin ceea ce este adesea descrisă drept cea mai bântuită pădure din lume: Hoia-Baciu, o milă pătrată de pădure nativă seculară, la periferia orașului românesc Cluj-Napoca. Vine aici trei nopți pe săptămână în ultimii 12 ani, dar chiar și el pare puțin neliniștit în timp ce își arcuiește lanterna ca un reflector pe zidurile înnodate de ulmi și fagi care ne îmbrățișează din toate părțile, arătând atât de deși încât ar putea fi granița lumii cunoscute”, a scris reporterul Daniel Stables în articolul din The Guardian.

sursa foto: visit Cluj

sursa foto: visit Cluj

Legenda spune că pădurea poartă numele unui cioban care ar fi dispărut aici cu turma sa. Însă cazul fotografiei cu un obiect zburător neidentificat, realizată în 1968 de tehnicianul militar Emil Barnea, este cea care a atras atenţia internaţională asupra acestui loc.

Apoi, în deceniile ce au urmat, Hoia Baciu a devenit magnet pentru yoghini, şamani, ufologi şi pasionaţi de paranormal din întreaga lume.

Aici, autorul articolului observă , deşi nu a asistat la nimic ce poată fi catalogat drept „supranatural”, e dificil să nu te întrebi dacă pădurea nu înseamnă mai degrabă o pânză pe care oamenii îşi proiectează fricile, fanteziile sau dorinţele.

Deși multe dintre povești pot fi neverificabile, există multe lucruri în fața ochilor mei care sunt incontestabil ciudate. De jur împrejur sunt copaci ale căror trunchiuri sunt îndoite și răsucite în forme fantastice. Unii se umflă spre exterior la bază, coroanele lor dispărând în noaptea neagră, astfel încât seamănă cu niște cârlige gigantice de abator atârnate de cer.

Alții se apleacă la fel ca lumânările topite sau sunt îndoiți în modele ciudate, spiralate. Au fost oferite diverse sugestii pentru a explica deformarea copacilor: vânturile de uragan ar fi putut îndoi puieții sau nivelurile natural ridicate de radiații din sol explică creșterea lor strâmbă. Dar investigațiile științifice nu au scos la iveală nicio dovadă satisfăcătoare“, arată reporterul.

Cu toate acestea, Hoia Baciu rămâne o combinaţie fascinantă între natură, legendă şi mister.

sursa foto: visitcluj.ro.

Autorul recomandă:

Cea mai mare pădure din România. Are 17.100 hectare și este la doar 209 km de București

Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani

Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Dificultățile financiare ale părinților pot afecta abilitățile sociale ale copiilor, arată un nou studiu
HOROSCOP Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
12:39
Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
VIDEO A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
12:30
A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
SĂNĂTATE Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
12:12
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
ECONOMIE Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească
11:58
Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească
EXTERNE Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
11:56
Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
CREDINȚĂ Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar
11:41
Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar