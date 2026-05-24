Cristian Mungiu s-a întors în țară cu al doilea trofeu Palme d’Or și anunță lupta pentru Oscar: „Avem șanse, dar statul să-și facă treaba”

Bianca Dogaru
Cristian Mungiu a revenit duminică în România, după ce a câștigat marele premiu de la Cannes. Regizorul a anunțat că filmul său este calificat automat la premiile Oscar, ocazie cu care a transmis o replică acidă autorităților de la București.

Regizorul, scenaristul si producatorul roman Cristian Mungiu pozeaza dupa castigarea premiului Palme d’Or.CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO

Regizorul a mărturisit că speranțele echipei au fost uriașe, dar a subliniat că festivalul din Franța rămâne de fiecare dată o competiție imprevizibilă.

„Ne-am bucurat foarte mult, am sperat foarte mult că e posibil, vă dați seama. Dar la Cannes nu poți să-ți propui să iei un premiu, depinde cine e în jur, depinde cum sunt celelalte filme”, a declarat Cristian Mungiu la sosirea pe aeroport.

Al doilea trofeu deschide porțile Americii

Întrebat despre importanța acestui al doilea trofeu suprem din carieră, Mungiu a explicat că succesul actual vine fără presiunea din trecut, iar miza principală e acum deschiderea drumului spre Hollywood.

„Pune mai puțină greutate decât primul. Primul te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. Viața acestui film abia începe cu acest Palme d’Or. Avem niște șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi, din România.”

Cineastul își dorește o promovare puternică în perioada următoare și spune că e conștient că publicul din țară oferă o importanță mai mare galelor americane.

„Sper ca filmul să aibă o campanie și să ajungă cât mai departe, poate chiar până la nominalizarea la Oscar. Nu pentru că premiile acestea sunt mai importante, dar în România sunt percepute ca fiind mai interesante decât alte distincții.”

Solicitări ferme către Guvern

În ciuda planurilor pentru America, Mungiu s-a declarat profund revoltat de lipsa de sprijin din țară. Acesta consideră rușinos faptul că în Capitală nu există o sală adecvată pentru o astfel de premieră.

„Am niște așteptări care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să dea mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că, la 20 de ani după primul Palme d’Or, ne întoarcem acum și încă nu avem o sală de premieră unde să prezentăm acest film în București. Noi nu putem să facem ceva, avem nevoie ca statul să ne ajute. Îmi doresc ca statul să își aplice propria lege, pentru că dacă fondul de la loterie ar contribui la cel al CNC, cum este legal, noi nu am mai avea probleme de finanțare. Îmi doresc doar să își facă treaba. Medalii și decorații am deja o valiză de data trecută, îmi ajung, mulțumesc.”

