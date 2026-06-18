Cum poți să-ți faci o casă cu doar 8.100 euro în România: teren + construcție + mobilă.

Din ce în ce mai multe persoane se întreabă dacă este mai avantajos să locuiești cu chirie sau să îți cumperi propria locuință. Într-o perioadă în care majoritatea românilor încearcă să facă față costurilor ridicate, construcția unei case pare greu de realizat.

Totuși, există și variante mult mai accesibile. Iată cum poți să-ți faci o casă cu doar 8.100 de euro în România.

Terenul, prima achiziție

O primă achiziție este terenul (250 mp). Costul este în jur de 500 de euro. (găsit prin primării sau localnici în zone rurale defavorizate, la un preț de 2 €/mp). Aici se adaugă taxe notariale, intabulare și cadastru. Acestea costă în jur de 300 de euro (onorariul notarului pentru valoare mică, plus taxele OCPI și extrasul de carte funciară).

De asemenea, este nevoie de certificat de urbanism și avize minime: 150 euro (documentele necesare pentru a demonstra că nu amplasezi structura pe o conductă magistrală sau într-o zonă inundabilă) Astfel, totalul, după cumpărarea terenului și efectuarea actelor necesare ajunge la 950 de euro.

Cât costă construcția

Urmează construcția propriu-zisă. Structura ideală pentru buget minimalist este un container industrial de locuit (dimensiuni standard 6.00 x 2.40 x 2.50 metri). Orice construcție clasică din zidărie ar depăși triplul acestui buget doar pentru materiale.

Containerul propriu-zis costă în jur de 3.800 de euro (structură metalică zincată, pereți și acoperiș din panouri sandwich de 60 mm (izolație poliuretanică), o ușă PVC și o fereastră termopan dublu vitraj).

Infrastructura de susținere (piloni) adaugă încă 150 de euro. În loc de fundație continuă din beton turnat, se folosesc 10 piloni realizați din bolțari de ciment, îngropați parțial și umpluți cu beton preparat manual.

Transportul și logistica vor mai adăuga 550 de euro (închirierea unei platforme auto și a unei macarale pentru încărcare, transport pe o distanță medie și descărcare pe piloni)

Astfel, totalul construcției este de 4.500 de euro.

Soluția ieftină pentru utilități

Aducerea utilităților clasice (rețea electrică, rețea de apă) într-o zonă izolată poate costa mii de euro și durează luni de zile. Soluția complexă dar ieftină este independența totală.

Alimentarea cu apă (puț forat manual) cosră 500 euro. Evacuarea apelor uzate (fosă ecologică) adaugă încă 450 euro (achiziția unui rezervor din polietilenă de 1000-1500 litri și săparea gropii în regie proprie).

Un sistem fotovoltaic de bază costă aproximativ 600 euro (2 panouri solare, un controler de încărcare MPPT, o baterie auto sau LiFePO4 de capacitate mică și un invertor de 12V-220V)

Costul total pentru montarea utilităților ajunge la 1.550 de euro.

Ultimul pas, finisaje și mobilare

Un ultim pas constă în finisaje și mobilare.

Spațiul interior util fiind de aproximativ 13.5 mp, mobilarea trebuie să fie multifuncțională.

Sistemul de încălzire costă în jur de 300 de euro (o sobă mică din fontă sau oțel șamotat, cu putere redusă). Un grup sanitar funcțional poate fi cumpărat cu 400 de euro.

Într-un final, mobilierul mai adaugă 400 de euro. Cu această sumă se pot achiziționa c canapea extensibilă cu ladă de depozitare, o masă pliantă fixată pe perete, două scaune, un corp simplu de bucătărie și o plită pe gaz alimentată cu butelie clasică.

Totalul după finisaje și mobilare ajunge la 1.100 euro.

Astfel, după toate aceste etape, suma totală obținută este de 8.100 de euro.