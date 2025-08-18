Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025. Ce cheltuieli implică un asemenea proiect

Te-ai gândit vreodată cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025? Costurile vor depinde de mai mulți factori pe care ar trebui să îi iei în considerare, odată ce pornești la drum cu un asemenea proiect. De reținut faptul că tarifele pentru materialele de construcție, racordarea la utilități și manoperă au crescut.

Dacă te-ai gândit că este momentul să faci un pas către zona investițiilor și să îți creezi un plan pentru noua ta casă, află că există o serie de costuri pe care ar trebui să le iei în considerare încă de la bun început. Pe lângă planul în sine, cu tot ce ține de cadastru și alte documente aferente construcției, costurile se vor împărți în funcție de necesități. Printre acestea se numără și cele mai importante: manopera, materialele de construcție și racordarea la utilități.

Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m²?

Persoanele care doresc să își ridice singure o casă, în 2025, care să aibă o sută de metri pătrați (50 mp la sol, 50 mp mansardă), ar trebui să pună la punct un plan. Acesta ar trebui să conțină elemente precum:

Racordarea la utilități. Cât costă racordarea? La momentul actual, racordarea la electricitate este în jur de 1.200 de euro – echivalentul a 6.000 de lei. Pe de altă parte, racordarea la apă și canalizare are un preț aproape spre jumătate – aproximativ 600 de euro (echivalentul a 2.950 de lei). Tariful pentru racordarea la gazele naturale este similar cu cel al electricității.

O casă mare va implica, la rândul ei, costuri mari.

În cazul construirii unui imobil cu 100 de metri pătrați utili (și 120 de metri pătrați construiți), costurile depind de materiale, taxe și manoperă. O casă la roșu cotă aproape 44.000 de euro. Suma se dublează, dacă vrei să cumperi o casă la cheie – aproape 85.500 de euro.

Dacă ai în plan să construiești o casă cu parter și etaj (P+1), de 140 de metri pătrați utili și 170 de metri pătrați construiți, trebuie să începi cu proiectul. Acesta costa cel puțin 2.000 de euro. Apoi, costurile se adună, deoarece vei avea nevoie de avize (salubritate, mediu, utilități, taxe ISC), dar și de autorizația de construcție. În total, ar costa 1.200 de euro. Conectarea la utilități ajunge la 3.000 de euro.

Pentru fundație, structura acoperișului și ridicarea zidurilor, costurile sunt mai mari de 50.000 de euro. Astfel, o casă la cheie ajunge să coste 100.000 de euro, arată Fanatik.

Pentru a începe construcția propriu-zisă, vei avea nevie de 3.000 – 5.000 de lei. Acești bani sunt alocați avizelor și taxelor.

Aviz TransGaz – între 150 și 750 de lei;

Aviz de salubritate – 46 de lei;

Aviz pentru compania de apă – 164 de lei;

Aviz pentru curentul electric – 84 de lei;

Aviz pentru gazele naturale – între 190 și 380 de lei;

Aviz pentru mediu – 100 de lei;

Taxa ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții) – 0,1% din valoarea lucrării;

Taxă la Primărie – circa 1.200 de lei.

Prețuri ale materialelor de construcție

Ciment – 0,8 – 1,5 lei per kg;

Fier beton fasonat – 4,5 – 5 lei per kg;

BCA – 450 de lei mc;

Cărămidă – 55 de lei mc;

Țiglă ceramică – 40 de lei mp;

Cherestea – 1.500 de lei mc;

Țiglă ceramică – 60 de lei mp;

Beton de cifă – 500 de lei mc.

