Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025. Ce cheltuieli implică un asemenea proiect

Te-ai gândit vreodată cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025? Costurile vor depinde de mai mulți factori pe care ar trebui să îi iei în considerare, odată ce pornești la drum cu un asemenea proiect. De reținut faptul că tarifele pentru materialele de construcție, racordarea la utilități și manoperă au crescut.
Dacă te-ai gândit că este momentul să faci un pas către zona investițiilor și să îți creezi un plan pentru noua ta casă, află că există o serie de costuri pe care ar trebui să le iei în considerare încă de la bun început. Pe lângă planul în sine, cu tot ce ține de cadastru și alte documente aferente construcției, costurile se vor împărți în funcție de necesități. Printre acestea se numără și cele mai importante: manopera, materialele de construcție și racordarea la utilități.
Persoanele care doresc să își ridice singure o casă, în 2025, care să aibă o sută de metri pătrați (50 mp la sol, 50 mp mansardă), ar trebui să pună la punct un plan. Acesta ar trebui să conțină elemente precum:
O casă mare va implica, la rândul ei, costuri mari.
În cazul construirii unui imobil cu 100 de metri pătrați utili (și 120 de metri pătrați construiți), costurile depind de materiale, taxe și manoperă. O casă la roșu cotă aproape 44.000 de euro. Suma se dublează, dacă vrei să cumperi o casă la cheie – aproape 85.500 de euro.
Dacă ai în plan să construiești o casă cu parter și etaj (P+1), de 140 de metri pătrați utili și 170 de metri pătrați construiți, trebuie să începi cu proiectul. Acesta costa cel puțin 2.000 de euro. Apoi, costurile se adună, deoarece vei avea nevoie de avize (salubritate, mediu, utilități, taxe ISC), dar și de autorizația de construcție. În total, ar costa 1.200 de euro. Conectarea la utilități ajunge la 3.000 de euro.
Pentru fundație, structura acoperișului și ridicarea zidurilor, costurile sunt mai mari de 50.000 de euro. Astfel, o casă la cheie ajunge să coste 100.000 de euro, arată Fanatik.
Pentru a începe construcția propriu-zisă, vei avea nevie de 3.000 – 5.000 de lei. Acești bani sunt alocați avizelor și taxelor.
