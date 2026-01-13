Prima pagină » Actualitate » Un bucureștean a apelat la ChatGPT ca să își renoveze baia. Unde i-a așezat chiuveta inteligența artificială

13 ian. 2026, 13:18, Actualitate
Un bucureștean a apelat la ChatGPT ca să își renoveze baia / foto ilustrativ, sursa: Envato

Un tânăr din București a decis să testeze limitele inteligenței artificiale chiar în propria locuință. Astfel, în loc să apeleze la un designer de interior, Eric a ales să ceară ajutorul ChatGPT pentru renovarea băii.

Doar că, după ce a introdus dimensiunile și a dat explicațiile necesare, arătând ce preferă, a avut parte de un aevărat șoc.

Cum trebuie să arate baia, în viziunea ChatGPT

Convins că poate obține un plan coerent pentru spațiul său, Eric s-a pomenit cu o reconfigurare totală a băii, dar nu neapărat într-un sens pozitiv.

„Cred că sunt primul om din România care și-a făcut apartamentul cu inteligență artificială. Îi dau dimensiunile, îi explic ce și cum”, povestește tânărul, într-un clip postat pe TikTok. Din păcate pentru el, entuziasmul inițial s-a lovit rapid de primele rezultate, care au fost cel puțin neobișnuite.

Concret, în prima variantă generată, inteligența artificială a plasat chiuveta direct în cabina de duș, iar bateria de la duș a ajuns montată în exterior.

Această soluție l-a lăsat fără replică pe Eric, care i-a semnalat imediat problema inteligenței artificiale și a cerut refacerea schiței. Răspunsul primit? O nouă imagine în care chiuveta a fost plasată …tot în duș. „Vine cu o altă imagine, în care chiuveta e tot în duș. I-am explicat că vreau ceva mai intim”, a încercat bărbatul să glumească.

Ulterior, după o serie de încercări, ajustări și explicații, cei doi – Eric și ChatGPT – au stabilit poziționarea obiectelor sanitare, paleta de culori și tipul de iluminat adecvat. De la variante discutabile s-a ajuns, pas cu pas, la o soluție care să aibă sens din punct de vedere practic și estetic.

În final, tânărul a spus că rezultatul l-a mulțumit, dar până să ajungă acolo a avut parte de propuneri bizare și momente amuzante.

Experiența trăită de el s-a viralizat rapid. Povestea lui Eric este încă o dovadă că inteligența artificială poate fi un ajutor util, deși nu are întotdeauna „simțul realității”. Cel puțin nu când vine vorba de amenajări interioare.

@ericleanuEu nu prea pot să vizualizez chestii, așă că să-l am pe gpt să-mi facă randări 😮‍💨😮‍💨

♬ Interstellar – Leonardo Travensoli

