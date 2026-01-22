Cât te costă să ridici o casă de 100 mp, în 2026. Anul acesta a adus o schimbare majoră pe piața materialelor de construcții

Visul multor români de a avea propria locuință, mai ales una pe pământ, rămâne o prioritate și în 2026. Totuși, drumul de la proiect la mutarea propriu-zisă în casă a devenit o adevărată provocare matematică. în noul an. În urmă cu doar câțiva ani, poate că un buget de 60.000 – 70.000 de euro părea suficient pentru o casă cochetă, dar acum realitatea din teren este alta, una care ne arată cifre considerabil mai mari.

Cât costă să faci o casă de 100 mp în 2026

Creșterea costurilor este dictată de un mix de factori, de la noile reglementări europene privind sustenabilitatea, până la criza forței de muncă specializate, conform unei analize UpStudioProject.com.

1. Prețurile materialelor în 2026: Impactul taxei de carbon (CBAM)

Anul 2026 a adus o schimbare majoră pe piața materialelor de construcții, după ce aplicarea taxei de carbon pentru importurile din afara UE (Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră – CBAM) a pus presiune directă pe prețul cimentului, oțelului și aluminiului.

Fierul beton: Prețul a urcat la praguri ce variază între 4,5 și 5,2 lei/kg.

Cărămida și BCA-ul: Costurile de producție ridicate din cauza energiei au menținut prețurile la un nivel record, un metru cub de cărămidă depășind adesea 600 de lei.

Betonul de stație: În funcție de regiune (București-Ilfov fiind cea mai scumpă zonă), un metru cub de beton B250 ajunge la 450 – 500 lei, fără transport și pompare.

2. Cât costă manopera, în contextul în care criza meșterilor continuă

Dacă materialele pot fi bugetate cu o oarecare precizie, manopera rămâne variabila care „arată” cel mai diferit de la un județ la altul. În 2026, o echipă profesionistă pentru o construcție „la roșu” solicită între 300 și 550 euro/mp construit.

„Prețul cel mai mic vine adesea cu cele mai mari greșeli”, este avertismentul românilor care au ales să construiască în regie proprie.

Mulți beneficiari raportează că au preferat să plătească cu 20% mai mult unei firme cu contract și garanție, decât să riște întârzieri sau execuții defectuoase cu echipe neautorizate.

3. Estimarea bugetului pe etape: „La roșu” versus „la cheie”

Pentru o casă de 100 mp utili (aproximativ 120 mp construiți, incluzând pereții și terasele), iată calculele realiste în 2026:

Construcția „la roșu”

Pentru etapa de structură (fundație, zidărie și acoperiș, fără finisaje sau instalații), costul estimativ variază între 450 și 600 de euro pe metru pătrat. Astfel, pentru o casă de 100 mp utili, bugetul total necesar este cuprins între 55.000 și 75.000 de euro.

Construcția „la cheie” (nivel standard)

Aceasta include finisajele de bază și instalațiile necesare pentru mutare. Prețul pe metru pătrat oscilează între 1.100 și 1.350 de euro, iar costul total pentru o locuință de 100 mp utili poate ajunge la o sumă cuprinsă între 110.000 și 135.000 de euro.

Construcția „la cheie” (nivel premium sau smart)

Dacă optezi pentru materiale de lux, sisteme de automatizare (Smart Home) și soluții de eficiență energetică superioară, costul depășește 1.600 de euro pe metru pătrat. În acest caz, investiția totală pentru o casă de 100 mp utili va fi de peste 160.000 de euro.

Atenție, însă, aceste prețuri nu includ terenul, branșamentele la utilități (care pot adăuga între 5.000 și 15.000 euro) și amenajarea curții.

5. Costuri ascunse de care să ții cont

Avize și proiectare: Între 2.500 și 6.000 euro.

Săpături și studiu geotehnic: Dacă terenul este dificil, fundația poate costa cu 30% mai mult.

Dirigintele de șantier: O cheltuială obligatorie și esențială pentru a te asigura că materialele plătite ajung chiar în structura casei.

În loc de concluzie: Merită să construiești o casă, în 2026?

Deși prețurile par descurajante comparativ cu anul trecut, o casă construită corect în 2026 este o investiție mult mai sigură și mai eficientă, din punct de vedere energetic.

Sfatul experților: Adaugă mereu o marjă de eroare de 15% la bugetul inițial pentru a acoperi fluctuațiile de preț și situațiile neprevăzute.

