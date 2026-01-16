Prima pagină » Actualitate » Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă

Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă

16 ian. 2026, 23:29, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Mulți români vor să devină proprietari de apartamente, chiar dacă actualul context economic le-a cam schimbat prioritățile. Unii sunt dispuși să-și investească toate economiile, alții să facă sacrificii pe termen lung și să se împrumute pe zeci de ani, doar pentru a avea propria lor casă.

Totuși, anul 2025 a adus un adevărat blocaj pe piața imobiliară, mai ales după majorarea TVA din luna iunie, iar în acest context 2026 este privit cu multă prudență de cei care vor să cumpere o locuință.

Piața imobiliară, împărțită în două etape distincte

Dacă prima parte din 2025 a fost foarte activă, cu multe tranzacții și cumpărători dornici să semneze contracte înainte de schimbările fiscale, după luna iunie, odată cu creșterea TVA, atmosfera s-a schimbat în mod clar. Cumpărătorii au devenit mai rezervați, deciziile s-au amânat, iar piața a intrat într-o zonă de așteptare, potrivit potrivit observatornews.ro.

Pentru acest an, mesajele din piață sunt contradictorii: unii analiști anticipează o reluare a achizițiilor chiar și în contextul unor prețuri ridicate, în timp ce alții avertizează asupra riscului unei bule imobiliare.

Conform cifrelor oficiale, Cluj-Napoca rămâne, pentru al zecelea an consecutiv, cel mai scump oraș din România pentru achiziția de apartamente, cu un preț mediu de peste 3.200 de euro pe metrul pătrat util.

Dar Bucureștiul domină de departe acest capitol, la nivel de cartiere. Aici se află cele mai exclusiviste zone din țară, iar prețurile ating recorduri greu de imaginat pentru majoritatea românilor: aproape 5.000 de euro/mp în Aviatorilor, peste 4.600 de euro/mp în Primăverii și 4.491 de euro/mp în Kiseleff.

În schimb, Ferentari este în acest moment cel mai ieftin cartier din țară pentru achiziția unui imobil, cu un preț de puțin peste 1.000 de euro pe metrul pătrat util.

Bloc din cartierul Ferentari – FOTO: Caracter ilustrativ

Diferența față de zonele de lux din nordul Bucureștiului este de aproape cinci ori, iar acest contrast evidențiază cât de fragmentată este piața imobiliară din Capitală.

Astfel, pentru cumpărătorii cu bugete limitate, cartierul Ferentari din sectorul 5 reprezintă una dintre puținele opțiuni accesibile din marile orașe, chiar dacă zona vine cu diverse provocări.

Piața chiriilor

În ceea ce privește chiriile, Bucureștiul domină autoritar. De exemplu, în zona Dorobanți, pe străzile cu nume de capitale, chiriile pot ajunge și la 2.100 de euro pe lună, rivalizând astfel cu mari orașe europene.

Totuși, Cluj-Napoca nu mai figurează în TOP 3 la acest capitol, fiind depășit de Drumul Poienii din Brașov, unde chiria ajunge la aproximativ 1.100 de euro, și de Faleza Nord din Constanța, cu 1.000 de euro lunar.

La polul opus, cele mai mici chirii din marile orașe se găsesc în Timișoara, în zona UMT, unde media este de doar 220 de euro pe lună.

