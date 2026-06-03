Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare, după ce a executat trei ani din pedeapsa de șase ani, în „Dosarul Tablourilor”. Fostul primar al Slatinei și ministru de Finanțe urmează să părăsească astăzi Penitenciarul Focșani, după ce, în urmă cu scurt timp, Tribunalul Vrancea i-a admis contestația și a dispus liberarea condiționată.

Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare

Fost primar al municipiului Slatina și ministru în Guvernul Ponta, din decembrie 2014 până în martie 2015, Darius Vâlcov a fost condamnat, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani.

Inițial, la instanța de fond, Vâlcov primise o condamnare de 8 ani, însă, la apel, judecătorii i-au dau o pedeapsă mai blândă, pentru că una dintre acuzații, respectiv efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, era deja prescrisă la data condamnării definitive.

„În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deținut în Penitenciarul Focșani, împotriva Sentinței penale nr. 336 din 09.04.2026, pronunțată de Judecătoria Focșani în dosarul nr. 4426/231/2026.

Desființează în totalitate sentința penală contestată și, rejudecând cauza: În baza art. 100 din Codul penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan.

Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 1246 din 08.12.2025 a Tribunalului București – Secția I Penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 130/CO din 04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală.

Atrage atenția condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. (2) din Codul penal, referitoare la revocarea liberării condiționate și executarea restului de pedeapsă în cazul în care, după liberarea condiționată, săvârșește o nouă infracțiune. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758 din 04.03.2026, emis de Tribunalul București – Secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Constată că petentul a fost asistat de apărător ales.

În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 03.06.2026. Document: Hotărârea nr. 90/2026 din 03.06.2026” – sentință Tribunalul Vrancea.

Cum a fost adus din Italia

Înainte de a fi pronunțată hotărârea definitivă, Darius Vâlcov a părăsit România și s-a stabilit în Italia. Ulterior, autoritățile române au inițiat procedura de extrădare. La scurt timp, acesta a fost reținut de autoritățile italiene și predat statului român, fiind adus în țară în vara anului 2023 și încarcerat pentru executarea pedepsei. Vezi detalii AICI

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