ANAF scoate la licitație a doua parte din tablourile confiscate de la Darius Vâlcov. Opere de Renoir și Picasso fac parte din colecție

ANAF scoate la licitație, pe 23 aprilie, un nou lot de 118 obiecte de artă confiscate în dosarul de corupție al fostului ministru de Finanțe, Darius Vâlcov.

După ce prima etapă a licitației a generat încasări de aproximativ 800.000 de euro, autoritățile scot acum la vânzare un volum de trei ori mai mare de bunuri. Această procedură face parte din procesul de recuperare a sumelor obținute ilegal de către Darius Vâlcov, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani.

Premieră pentru piața de artă din România

Catalogul actual include, în premieră pentru o licitație organizată în România, o lucrare semnată de Pierre-Auguste Renoir. Pictura „Baigneuse”, realizată în jurul anului 1890, are un preț de pornire de 80.000 de euro.

Alături de aceasta, colecția cuprinde piese de ceramică pictată de Pablo Picasso, precum „Cavalier et cheval”, evaluate cu prețuri de pornire între 2.000 și 6.000 de euro, dar și schițe timpurii ale lui Andy Warhol.

Pe lângă numele internaționale, licitația reunește semnături fundamentale ale artei românești, precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman și Nicolae Tonitza. De asemenea, lotul conține artefacte istorice rare, inclusiv statuete din culturile precolumbiene Colima și Chupícuaro, dar și un vas funerar Marajoara datat între anii 800 și 1400. Toate aceste obiecte au fost identificate de procurori în locuri precum pereți falși sau seifuri.

Înainte de evenimentul programat la Palatul Cesianu-Racoviță și online, toate cele 118 piese pot fi vizitate gratuit la Galeriile Artmark din București. Statul urmărește prin această acțiune finalizarea procesului de valorificare a celor 172 de obiecte de artă și lingouri de aur identificate în „Dosarul tablourilor”.

AUTORUL RECOMANDĂ: