Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro

O parte din lucrările de artă pe care anchetatorii le-au confiscat de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute pentru suma totală de 791.450 de euro, în cadrul licitației găzduite de Artmark. Prejudiciul pe care fostul oficial, condamnat la cinci ani de închisoare, îl datorează statului se ridică la 1,2 milioane de euro.

Evenimentul, desfășurat la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, a durat aproape 3 ore și a prezentat publicului 34 de lucrări — picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

„În „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, cele două picturi Grigorescu — „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, care au intrat în eveniment cu prețuri de pornire de 40.000, respectiv 50.000 de Euro, și au fost adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare. Cele două picturi sunt foarte speciale – una foarte luminoasă, cealaltă extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

În aceeași licitație, cele trei mici picturi de Nicolae Tonitza din colecția Darius Vâlcov — „Portretul Ecaterinei” (datat 1918), guașa „Tătăroaice la Balcic” (din a doua jumătate a anilor ’30) și „Peisaj în Franța” (din anii ’20) — s-au adjudecat pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de Euro, iar pictura de Victor Brauner, intitulată „La relation” (din 1952), a fost adjudecată pentru 150.000 de Euro, sumă de trei ori față de prețul de pornire.”, transmite casa de licitații Artmark într-un comunicat.

Autoritățile au confiscat, în total, 172 de tablouri, din colecția lui Vâlcov prin interpuşi, unele dintre fiind ascunse în pereţii falşi sau podele.

