ANAF Craiova se chinuie să mai recupereze din prejudiciul creat de fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, devenit celebru pentru colecţia sa impresionantă de tablouri pe care le ascundea în cavourile din cimitir. Acţiunea face parte din seria celor dispuse pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

O parte a colecției deţinută de Darius Vâlcov se vinde prin licitație la Artmark. Printre piesele valoroase se numără şi o lucrare semnată Pablo Picasso.

„Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice, a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul colecționistic și expozițional. Casa de licitații A10 by Artmark anunță organizarea Licitației unei părți a Colecției Darius Vâlcov, care cuprinde nu puține capodopere, semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați

și recunoscuți internațional. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă. Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris. Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de Euro”, transmite ANAF.

Printre lucrările care vor fi vândute la licitaţie, se mai află şi „o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de Euro”, mai informează Fiscul.

Fiscul valorifică şi cele două tablouri „Car cu boi, pe cale de dimineaţă” şi „Car cu boi, la asfinţit”, semnate de Nicolae Grigorescu

Preţul de pornire pentru un „Car cu boi” al lui Grigorescu este de 40.000-50.000 de euro, unde cea din urmă este o lucrare destul de rară, dată fiind tema abordată de artist.

„De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte. Regăsim, în aceeași colecție și licitație, și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro.”

Precizările celor de la ANAF sunt completate de informaţiile potrivit cărora legea fiscală şi cea a patrimoniului cultural nu permite valorificarea unor astfel de lucrări direct de către instituţia fiscală, ci prin intermediul unei entităţi culturale, autorizate de Ministerul Culturii.

„Este binevenită precizarea că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite. Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă. Publicul este invitat să vizioneze expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces. Ca toate licitațiile Casei A10 by Artmark, și aceasta este publică și poate fi accesată la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5). Cu intrare liberă, la data de 17 februarie, de la ora 18.00. Iar catalogul licitației poate fi răsfoit online, pe site-ul artmark, de asemenea cu acces nelimitat. Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare operă în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces ce este, de asemenea, gratuit”, mai transmite ANAF.

