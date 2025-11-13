Mult prea mulți condamnați celebri ai României aleg calea Italiei atunci când trebuie să își ispășească pedepsele. Ultimul pe listă este manelistul Dani Mocanu, care teoretic ar urma să fie extrădat în perioada următoare de autoritățile italiene.

Evident, se pune întrebarea de ce aleg atât de mulți condamnați faimoși precum Dani Mocanu, Alina Bica, Dragoș Săvulescu, Ionel Arsene sau Darius Vâlcov – dar lista e mult mai lungă-, această țară? Răspunsul e simplu, țara condusă de premierul Giorgia Meloni oferă portițe juridice care îngreunează extrădarea condamnaților din alte țări europene. Aceste trucuri ale legislației italiene sunt speculate de avocați abili din această țară, la care de regulă au apelat penalii români cu bani. Țara bogată și exotică a devenit un magnet pentru infractorii din România, motivul cheie fiind condițiile extrem de accesibile prin care autoritățile de aici pot decide refuzarea extrădării în vederea executării pedepsei în România.

Cazul Dani Mocanu repune pe tapet unul din marile puncte vulnerabile ale justiției țării noastre – aducerea în țară a celor care reușesc să fugă în Italia, eludând executarea pedepsei. În general, sudul Italiei este zona preferată de mulți politicieni români și alte personalități cu probleme penale.

REȚEAUA italiană. Cine sunt „cei 13 magnifici” care dau cu flit justiției române

Potrivit unei investigații Newsweek România, mulți penali sunt în libertate după ce au apelat la faimoși avocați italieni. Unii, având serioase conexiuni politice, au invocat condițiile grele de detenție din România, dar și faptul că s-au aclimatizat în Italia, unde ar trăi de ani de zile. Iată lista celor 12 penali de rang înalt:

1. Darius Vâlcov. Fost ministru al finanțelor și primar al orașului Slatina. A fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani. A locuit mulți ani în Milano, însă în 2023 a fost extrădat în țară, în prezent fiind încarcerat la Rahova. Totuși, a obținut o reducere a pedepsei.

2. Minel Prina. Fost primar al orașului Slatina. A fost condamnat la 4 ani și 6 luni pentru trafic de influență. Locuiește acum în Milano.

3. Daniel Dragomir. Fost colonel al SRI. A fost condamnat la 3 ani și 10 luni cu executare pentru fapte de corupție. Locuiește acum în Formigine, provincia Modena. Avocații italieni au reușit să anuleze cererea de extrădare a statului român.

4. Ionel Arsene. Fost președinte al Consiliului Județean Neamț. A fost condamnat la 6 ani și 8 luni cu executare pentru trafic de influență. Locuiește în Provaglio d’Iseo, provincia Brescia. Avocații săi italieni au reușit să invalideze decizia de extrădare, invocând faptul că clientul lor suferă de depresie și nu poate executa pedeapsa în mizerele închisori din țară.

5. Alina Bica. Fostă șefă a DIICOT, Procuratura Antimafia din România. A fost condamnată la 4 ani de închisoare cu executare pentru favorizarea infractorului. A locuit mult timp în Bari, dar a revenit în țară. A fost ajutată atât de magistrații italieni, care au considerat că arestul la domiciliu echivalează că ispășirea pedepsei în România, cât și de CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene).

6. Marian Zlotea. Fost șef al Autorității Național Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). A fost condamnat la 8 ani și 6 luni cu executare pentru luare de mită. A scăpat de extrădare grație unui celebru avocat din Bologna și repetă modelul de succes al Alinei Bica, executând pedeapsa la domiciliul din Italia.

7. Mario Iorgulescu. Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). A fost condamnat la 15 de ani de închisoare cu executare pentru omor. Locuiește acum în localitatea San Zenone al Lambro, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Milano, la un centru privat de asistență pentru persoane aflate în situații dificile.

8. Dragoș Săvulescu. Om de afaceri. A fost condamnat la 5 ani și 6 luni în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje din Mamaia. Locuiește acum în Milano, unde duce o viață de vis. A scăpat de extrădare obținând rezidență italiană și apelând la serviciile unui faimos avocat din Bari.

9. Sorin Strutinsky. Om de afaceri. A fost condamnat la 10 ani și 8 luni pentru luare de mită. Este o excepție în acest grup și își execută pedeapsa în închisoarea Montoria din Verona, fiind condamnat definitiv de justiția italiană.

10. Romeo Albu. Om de afaceri. A fost condamnat la 6 ani cu executare pentru fapte de corupție în dosarul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Locuiește acum în Pozzuoli, regiunea Napoli. A fost condamnat la 6 ani în dosarul lui Sorin Oprescu, dar a fugit în Italia împreună cu Bogdan Popa, fost șef al cimitirelor.

11. Cornel Bogdan Popa. Fost director al Administrației Cimitirelor din Primăria Bucureștiului în mandatul lui Sorin Oprescu. A fost condamnat la 11 ani și 6 luni pentru fapte de corupție. Își execută pedeapsa în închisoarea Montoria din Verona.

12. Ioan Bene. Om de afaceri. A fost condamnat la 6 ani cu executare pentru dare de mită. Locuiește acum în Bari. A fost încarcerat, pentru un an, la închisoarea Turi din Bari. În final, a reușit să scape de extrădare, grație unui faimos avocat dinb Bari.

13. Mircea Nebunu. Fostul lider al grupării interlope Clanul Sportivilor s-a sustras condamnării din țară, fugind în Italia.

Italia are o practică de respingere a extrădărilor, dar și avocați foarte buni

Toți au recurs, arată sursa citată, la „forum shopping"

, o procedură despre care experții juriști spun că are două beneficii pentru condamnați: pe de o parte, aceștia își aleg legislația unei țări, care le este cea mai favorabilă pentru a-și executa pedeapsa. În cazul de față, au profitat la maxim de legea italiană. Pe de altă parte, își pot alege chiar și instanța din acea țară care are o practică de a respinge extrădările în țările de origine.

Iată două impedimente majore pentru autoritățile române în încercarea acestora de a-i aduce pe fugari în țară. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare, însă doar foarte puțini au fost aduși în țară. De notat că cei mai mulți s-au predat în sudul Italiei. În 2020, Ministerul Justiției admitea că este simplu spectator în procedura de prindere și repatriere a persoanelor condamnate. În plus, condamnații care își permit să plătească avocați scumpi în această țară reușesc ușor să evite extrădarea în țară.

Penalii României pot scăpa de închisorile din țară chiar și cu simpla rezidență italiană

În general, simpla rezidență italiană îi scapă pe mulți români, politicieni, oameni de afaceri sau copii de bani gata ca Mario Iorgulescu, de închisorile și condițiile mizere din România în care ar trebui să-și execute pedepsele decise de magistrații auothtoni. În legislația italiană, dar și în cea românescă, arată Europa Liberă, este prevăzut că, dacă o persoană are o reședință legală de mai mult de 5 ani, țara de reședință poate să refuze executarea mandatului de arestare și să dispună executarea pedepsei în Italia, de exemplu. Lesne de ghicit, unii români condamnați își pregătesc rezidența mai mare de 5 ani în Italia.

Printre cazurile notorii de condamnați care au scăpat de închisoarea din țară prin trucul rezidenței se numără Dragoș Săvulescu. Deși condamnat în România, fostul finanțator de la Dinamo duce o viață tihnită în Italia.

Dragoș Săvulescu se bucură relaxat de averea sa de 10 milioane de euro

În ianuarie 2020, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul vizând retrocedarea unor plaje din Constanța. Înainte de condamnare, Săvulescu a plecat în Italia, fără să aibă vreo interdicție pe numele lui.

Dragoș Săvulescu, care are o avere de 10 milioane de euro, a trăit alături de soția lui, Angela Martini, fosta Miss Albania 2010, în insula Sardinia. Pozele afișate pe rețelele de socializare arată luxul și opulența în care cei doi trăiesc, foarte departe de pușcăriile românești. Recent însă, s-a aflat că acesta divorțează de fosta Miss.

Săvulescu a părăsit România în 2019, după ce a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedării plajelor din Mamaia, pentru un prejudiciu de 112 milioane de euro. El s-a predat în anul 2020, la Napoli. România a cerut în acel moment extrădarea, dar italienii au refuzat acest lucru. Ulterior, instanța din Italia a transformat condamnarea sa într-una de doar 2 ani și 5 luni, cu suspendare, nu cu executare, așa cum primise în țară fostul acționar de la Dinamo.

Fostul avocat al lui Berlusconi a pledat pentru fostul finanțator de la Dinamo

Omul de afaceri și-a angajat doi avocați celebri. Unul este din Milano, Liborio Di Nola, care l-a reprezentat în trecut inclusiv pe fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi. Celălalt este din Napoli, Giuseppe Vitiello, și l-a apărat pe fostul șef al lui Juventus Torino, Luciano Moggi într-un celebru proces de fraudă în fotbalul italian, scrie Newsweek. După fuga din România și după ce fusese prins, dar eliberat de autoritățile din Grecia, Săvulescu s-a predat în ianuarie 2020 în sudul Italiei, la Napoli, la 860 de kilometri de reședința sa declarată de lângă lacul Como din Milano – în nordul Italiei.

Pe 15 septembrie 2020, avocații săi au reușit să-i convingă pe judecătorii din Napoli să accepte cererea lui Săvulescu de a executa în Italia pedeapsa primită în România. Totuși, autoritățile române nu au anulat mandatul european de arestare emis pe numele său.

Fiul lui Gino Iorgulescu are două mandate europene de arestare, dar instanța italiană refuză să-l predea autorităților române

Unul dintre cazurile notorii de fugari celebri din Italia este Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu. Acesta a omorât un român, fiind beat și drogat la volan. A fugit în Italia, unde a pretins că s-a îmbolnăvit brusc. Instanța de judecată a refuzat să-l predea autorităților române.

Dintre infractorii români refugiați în Italia, cazul lui Mario Iorgulescu este unul special, nefiind condamnat pentru fapte de corupție. Tânărul are două mandate europene de arestare pe numele său: unul pentru ucidere din culpă, altul pentru lipsire ilegală de libertate.

În iunie 2025, Curtea de Apel București a decis scăderea cu încă 8 luni a condamnării inițiale de 8 ani și 8 luni de închisoare primită de fiul lui Iorgulescu. Inițial, el a avut de executat 15 ani și 8 luni de închisoare, pedeapsă primită la Tribunalul București în februarie 2023.

Potrivit Cancan, Mario s-ar afla în continuare în Italia, într-un centru din localitatea San Zenone al Lambro, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Milano. Este vorba de un centru privat care oferă cazare și sprijin persoanelor aflate în situații dificile, fie oameni cu probleme psihologice, fie persoane care urmează măsuri alternative la detenție,

Alina Bica a făcut închisoare fără să stea o zi după gratii. Ajutor masiv de la magistrații italieni

În 2019, Alina Bica a fost condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Înainte de pronunţarea sentinţei, a fugit din România, fiind localizată în Costa Rica, împreună cu Elena Udrea. Apoi a părăsit această ţară şi s-a stabilit în Italia, unde a cerut să nu fie extrădată în România.

Ulterior, a obţinut la Curtea de Apel din Bari ca pedeapsa primită în România să fie executată formal în Italia. Concret, Curtea de Apel din Bari a stabilit, în noiembrie 2020, ca din condamnarea de 4 ani să fie scăzută perioada în care Alina Bica a stat în arest preventiv şi arest la domiciliu în România.

Judecătorii italieni au decis apoi ca pedeapsa rămasă – 3 ani, 9 luni şi 16 zile – să fie executată în arest la domiciliu, într-o formă diferită de arestul din România, respectiv doar între orele 21:00 (seara) şi 7:00 (dimineaţa).

Astfel, magistraţii au considerat că arestul la domiciliu petrecut de fosta şefă a DIICOT pe timpul nopţii, în casa sa din Italia, poate fi asimilat cu detenţia într-un penitenciar din România.

În motivarea deciziei luate de Curtea de Apel Bucureşti pe 3 octombrie, magistraţii au stabilit că Bica şi-a executat deja pedeapsa în Italia, deşi ea nu a petrecut nicio zi efectiv în închisoare.

CJUE a scăpat-o pe Bica de extrădare

Mai mult, după ce și-a „executat” pedeapsa în Italia, Bica a depus în instanţele românești mai multe contestaţii la executare. Pe 9 iulie 2024, un complet de la Curtea de Apel Bucureşti a recunoscut decizia instanţelor italiene, fără însă a se pronunţa în legătură cu alte chestiuni juridice, cum ar fi mandatul de executare a pedepsei emis de Tribunalul Bucureşti şi mandatul european de arestare emis pe numele Alinei Bica după ce a fugit din ţară.

Între timp, pe 4 septembrie 2025, în cauza nr. C-305/22 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că revine instanţei de executare din statul care a emis mandatul european de arestar – în acest caz România – sarcina de a menţine sau retrage formele de executare.

CJUE stabilea că un stat care a pronunţat o soluţie de condamnare poate refuza recunoaşterea unei decizii unui alt stat, dacă consideră că pedeapsa nu a fost executată efectiv. Pentru a lămuri care este statutul juridic al Alinei Bica, un judecător delegat a deschis un proces nou la Curtea de Apel Bucureşti, sub forma unei noi contestaţii la executare.

Între timp, aceasta arată că se bucură de aerul libertății, postând frecvent pe TikTok sau fiind chiar invitată în emisiuni în care să spună cât de mult e persecutată de justiția din România.

Tot judecătorii italienii l-au scăpat și pe Ionel Arsene de extrădare

Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență, nu va fi predat autorităților române. Potrivit Digi 24, în ianuarie 2025, Parchetul General din România a încheiat un memorandum de cooperare cu parchetul din Italia pentru a accelera schimbul de informații și executarea mandatelor internaționale de arestare. În iunie 2025, Curtea Supremă din Italia a respins solicitarea de extrădare, după ce apărarea a invocat o stare psihică fragilă și condiții improprii în penitenciarele din România.

Avocații au susținut că fostul politician suferă de depresie severă, ba chiar există un risc ridicat de suicid dacă ar fi încarcerat în România. De asemenea, au contestat condițiile din închisorile românești. Avocații italieni ai lui Arsene au transmis că fostul baron PSD este în tratament în Italia, la o unitate sanitară teritorială din Bari.

Darius Vâlcov a fost extrădat în 2023, dar a obținut o reducere a pedepsei

Chiar la începutul acestei luni, Darius Vâlcov (46 de ani) a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Tablourilor” pentru că a cerut unei firme 20% din valoarea unor lucrări publice cu Primăria Slatina, pe vremea când era primar.

Vâlcov fugise în Italia pentru a scăpa de închisoare. Extrădarea fostului ministru PSD a venit după ce recursul acestuia a fost respins ca inadmisibil de către Curtea de Casaţie a Italiei, fiind menținută decizia Curții de Apel din Napoli din 20 iulie privind predarea fostului ministru autorităților române. Vâlcov fugise în sudul Italiei. În prezent, fostul oficial își ispăsește pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

Fost ministru de Finanțe, fost consilier al fostului premier PSD Viorica Dăncilă și fost primar al Slatinei, el a fost găsit vinovat de trafic de influenţă și spălare de bani, infracțiuni în urma cărora a încasat necuvenit peste 1,5 milioane de euro. Însă, pe 4 noiembrie 2025, pedeapsa fostului ministru a fost redusă la 5 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de aceasta. Totuși, magistrații au decis să mențină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei.

Napoli și Bari, preferatele lotului de români. Motivul – excelentul avocat Di Giust

Fie la Napoli, fie la Bari – mulți dintre condamnații români au un lucru în comun: au ajuns să fie apărați de un celebru avocat local, Cristian Di Giusto. Cabinetul său de avocatură este situat pe strada Sydney Sonnino din orașul Bari din sudul Italiei. A ajuns avocatul preferat al românilor fugari în Italia. Di Giusto l-a reprezentat cu succes pe omul de afaceri Ioan Bene, reușind să-i anuleze mandatul european de arestare emis de autoritățile române după condamnarea la 6 ani de închisoare pentru dare de mită. Darius Vâlcov este apărat tot de același neobosit Di Giusto. La serviciile sale au apelat sus-menționatul Ionel Arsene, dar și fostul colonel SRI, Daniel Dragomir.

Tot Di Giusto l-a scăpat și pe Daniel Dragomir

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost judecat pentru că ar fi cerut şi primit peste 460.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i proteja afacerile. A fost găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri.

Pe 6 octombrie 2022, avocatul Di Giusto a convins aceeași Curte de Apel din Bari că trebuie să respingă predarea fostului colonel SRI autorităților române pentru a-și executa pedeapsa.

Tribunalul București a emis un mandat european de arestare în vederea executării unei pedepse de 3 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani.

Executarea mandatului a fost refuzată de autoritățile italiene având în vedere condiţiile de detenţie. La data de 21 februarie 2023, prin intermediul magistratului român de legătură în Italia, Tribunalul Bucureşti şi MJ au fost informate că autoritățile italiene solicită retransmiterea certificatelor emise de Tribunalul București, incluzând şi informațiile obţinute recent cu privire la reşedinţa şi codul fiscal din Italia ale lui Dragomir.​

Marian Zlotea a mers pe mâna unui celebru avocat din Bologna și repetă modelul Alinei Bica

Fostul șef al Autorității Național Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Marian Zlotea a fost condamnat, în ianuarie 2021, la 8 ani și jumătate închisoare cu executare pentru luare de mită. A fugit în Italia, dar a fost arestat o lună mai târziu la Bologna. Este unul dintre puținii fugari care au ales să se predea în nordul Italiei și să își declare și rezidența în același loc.

L-a angajat ca avocat pe un reputat profesor de drept de la Universitatea din Bologna, Alessandro Gamberini. La Curtea de Apel din Bologna, judecătorii au admis în primă fază predarea sa. Acesta a făcut recurs, invocând condițiile grele din pușcăriile din România, iar recursul i-a fost acceptat. Ulterior, aceeași Curte de Apel admite din nou predarea lui Zlotea. Într-un final, Gamberini a reușit să convingă, în martie 2022, Curtea de Apel din Bologna să refuze predarea către autoritățile române a lui Zlotea, invocând aceleași condiții sinistre de detenție din România. Zlotea își așteaptă acum, în libertate, în reședința din Bologna, echivalarea executării pedepsei sale din România în Italia.

Împotriva sa a fost emis un mandat european de arestare de către Tribunalul București, în vederea executării unei pedepse de 8 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Predarea a fost refuzată de către autoritățile italiene, întrucât acestea nu au apreciat ca fiind suficiente condițiile de detenție asigurate de către autoritățile române. Tribunalul Bucuresti a transmis actele în temeiul Deciziei Cadru 2008/909/JAI pentru recunoașterea şi preluarea executării pedepsei, iar Curtea de Apel din Bologna are termen la data de 5 iunie 2023​.

Romeo Albu, locotenentul lui Sorin Oprescu, a scăpat de condamnare fără emoții, ajutat chiar de statul român

Potrivit Fanatik, un alt caz celebru este cel al lui Romeo Albu, condamnat în dosarul Sorin Oprescu. Considerat locotonentul acestuia, a reușit să scape de executarea a 6 ani de închisoare. Tribunalul București a admis, pe 22 noiembrie 2023, o contestație la executare formulată de Departamentul Executări Penale al Tribunalului București. Decizia a inclus anularea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea emis în 13 mai 2022 de Curtea de Apel București, în dosarul lui Sorin Oprescu.

Pe cale de consecință, instanța a dispus retragerea mandatului european de executare și a cererii de dare în urmărire generală. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 3 zile de la comunicare. Totuși, Romeo Albu, în calitate de condamnat, nu a depus niciun efort pentru a scăpa de executarea pedepsei în țară, cu excepția unei audieri cerute de judecătorii români, prin videoconferință, la locul de detenție a acestuia, scrie sursa citată.

Potrivit unei adrese primite de Ministerul Justiției de la autoritățile italiene, condamnatul Romeo Albu își execută pedeapsa de 5 ani, 11 luni și 28 de zile (din care a fost dedus un an) în regim privativ de libertate la penitenciarul Montario. Decizia a fost luată de o instanță din Napoli, la scurt timp după ce solicitarea de extrădare venită din partea statului român a fost respinsă. Așadar, România își dă acordul ca Albu să-și execute pedeapsa în Italia, în condițiile stabilite de legea procesuală de acolo, lucru care face inutilă menținerea formelor de executare stabilite prin sentința inițială.

O excepție – nici faimosul Di Giusto nu a reușit să-l scape pe Sorin Strutinsky

Totuși, faimosul Di Giusto a eșuat n-a avut câștig de cauză în cazul unui alt client român: Sorin Strutinsky, unul din oamenii cheie ai grupării care a condus Constanța timp de 15 ani. Ceilalți doi componenți ai grupării erau Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, și Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța.

Strutinsky a fost reținut în nordul Italiei, la Bologna, dar nu a putut scăpa de detenție, fiind încarcerat la închisoarea Montoria din Verona. La 24 mai 2021, Curtea de Apel Bologna a refuzat predarea sa. Motivul principal al încarcerării este că pedeapsa primită în România este foarte mare, de peste 10 ani, cu 4 ani peste pragul de la care legea italiană permite, pentru fapte similare, pedepse mult mai ușoare.

Fostul lider al Clanului Sportivilor se laudă cu viața de lux din Cizmă

Un alt nume greu din lumea interlopă refugiat în Italia este Mircea Nebunu. Fostul lider al grupării interlope Clanul Sportivilor a urmat modelul politicienilor și oamenilor de afaceri influenți, care se sustrag condamnării din țară, fugind în Italia.

Pe numele său real Mircea Beluş, a fost dat în urmărire internațională, după ce a primit o condamnare de 9 ani pentru multiple infracțiuni. Liderul interlop a vrut să iasă din țară cu un permis de conducere emis cumpărat din Ucraina, dar polițiștii de frontieră l-au oprit și l-au predat Poliției Rutiere. El s-a mai ales cu o pedeapsă de un an și o lună de închisoare, pentru conducere fără permis. Totuși, în final judecătorii l-au eliberat condiționat.

Pe rețelele de socializare, Mircea Nebunu postează regulat imagini care îl surprind în ipostaze fericite. Apare în fotografii alături de diverse doamne domnișoare, la diverse petreceri în Italia. Pe pagina sa de Facebook se prezintă drept „angajat” la Clanul Sportivilor și absolvent al Universității București. Deși este pe lista persoanelor date în urmărire internațională, liderul interlop nu a putut fi extrădat în țară. Totuși, acum 2 ani a participat la o nuntă în Vaslui, sfidând oamenii legii (Detalii AICI).

