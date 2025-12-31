Prima pagină » Actualitate » De unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”

De unde provin cuvintele „geacă" și „pufoaică"

31 dec. 2025, 11:18, Actualitate
De unde provin cuvintele „geacă" și „pufoaică"

Ana Iorga a explicat de unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”, termeni folosiți cel mai des în sezonul rece.

De unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”

Geacă (n.r. plural geci) înseamnă jachetă scurtă până în talie. Cuvântul provine din engleză, de la „jacket”.

Pufoiacă (n.r. plural pufoaice) – Potrivit DOOM, cuvântul pufoaică este sinonim cu geacă. Reprezintă o haină scurtă vătuită și matlasată. A explicat Ana Iorga în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena 3 CNN.

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, etimologia vine din rusescul fufaika, care înseamnă o haină scurtă vătuită și matlasată care era purtată adesea de muncitori și de soldați.

Lingviștii au luat în calcul și ipoteza conform căreia termenul de pufoaică ar fi fost împrumutat după modelul limbii ruse ori s-ar fi transformat în limba română prin derivare de la cuvântul puf.

