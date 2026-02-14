Greșeala pe care să o eviți când pregătești paste cu sos

Pastele sunt un preparat rapid, simplu de făcut și foarte gustos, prefarat de întreaga familie. Pentru a le prepara perfect e important să eviți o greșeală pe care mulți o fac.

Potrivit presei spaniole, pentru a prepara paste savuroase, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important ca să ne putem bucura de savoarea sosului pentru paste.

Astfel, potrivit experților în gastronomie, pastele nu trebuie niciodată spălate sub jet de apă rece după ce sunt fierte. Dacă sunt spălate cu apă rece se elimină amidonul de pe suprafața lor, iar pastele devin mai puțin aderente la sos, afectând astfel textura lor.

Sosul se adaugă imediat după ce se strecoară spaghetele. În plus, apa în care au fost fierte pastele poate fi folosită la sos pentru ca acesta să se lege mai bine și să aibă o consistență perfectă. Amidonul ajută ca sosul să se prindă mult mai bine de suprafața pastelor, fără să mai rămână în final în farfurie.

În cazul în care spaghetele nu sunt servite imediat, acestea pot fi amestecate cu un pic de ulei de măsline ca să nu se lipească.