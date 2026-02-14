Prima pagină » Actualitate » Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile

Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile

14 feb. 2026, 15:00, Actualitate
Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile
Cum este afectat creierul după Covid

Studii recente atrag atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lungă durată.

Cercetătorii de la Universitatea din New York Langone Health au analizat modul în care Covidul de lungă durată, cu manifestări care continuă la patru săptămâni de la debutul bolii, afectează creierul. Aceștia s-au concentrat asupra plexului coroid, care acționează și ca o barieră protectoare în interiorul creierului.

Studiul a scos la iveală că pacienții cu Covid de lungă durată aveau un plex coroid cu aproximativ 10% mai mare. Un plex coroid mărit este asociat cu inflamația cronică și neurodegenerarea. Acesta a fost corelat și cu biomarkeri identificați în boala Alzheimer progresivă, informează Mediafax.

Cercetarea a urmărit 86 de pacienți cu Covid de lungă durată și simptome neurologice. Au fost incluși și 67 de pacienți vindecați de Covid și 26 de persoane sănătoase.

Persoanele cu Covid de lungă durată au obținut scoruri cu 2% mai mici la un test cognitiv.

Cercetătorii cred că răspunsurile imune persistente pot îngroșa vasele de sânge din creier.

Autorul principal al studiului, dr. Yulin Ge, a declarat că inflamația ar putea afecta această barieră cerebrală critică. Acesta a precizat că mărirea plexului ar putea semnala un declin cognitiv similar Alzheimer în viitor.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
15:16
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
ACTUALITATE Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România
15:01
Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România
FLASH NEWS De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate
14:43
De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate
ACTUALITATE Documentul din burta calului lui Ștefan cel Mare. Ce descoperire au făcut restauratorii ecvestrei Domnitorului din Iași
14:36
Documentul din burta calului lui Ștefan cel Mare. Ce descoperire au făcut restauratorii ecvestrei Domnitorului din Iași
Greșeala pe care să o eviți când pregătești paste cu sos
14:00
Greșeala pe care să o eviți când pregătești paste cu sos
FINANȚE Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid în decurs de numai câteva zile. Care este motivul
13:59
Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid în decurs de numai câteva zile. Care este motivul
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Zeci de tone pe apă: Cum sunt propulsate și plutesc blindatele militare amfibii
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un coral verde strălucitor este primul caz raportat de bioluminescență într-o peșteră din adâncurile mării
MESAJ Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
15:40
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
SPORT FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul
15:09
FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul
DISCURS De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata”
15:04
De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata”
FLASH NEWS Guvernul aprobă achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova de către România
14:41
Guvernul aprobă achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova de către România
FLASH NEWS „Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european
14:01
„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european
POLITICĂ Soluția lui Traian Băsescu la recesiunea din România: „Să vină FMI”
13:45
Soluția lui Traian Băsescu la recesiunea din România: „Să vină FMI”

Cele mai noi

Trimite acest link pe