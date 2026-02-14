Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile

Studii recente atrag atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lungă durată.

Cercetătorii de la Universitatea din New York Langone Health au analizat modul în care Covidul de lungă durată, cu manifestări care continuă la patru săptămâni de la debutul bolii, afectează creierul. Aceștia s-au concentrat asupra plexului coroid, care acționează și ca o barieră protectoare în interiorul creierului.

Studiul a scos la iveală că pacienții cu Covid de lungă durată aveau un plex coroid cu aproximativ 10% mai mare. Un plex coroid mărit este asociat cu inflamația cronică și neurodegenerarea. Acesta a fost corelat și cu biomarkeri identificați în boala Alzheimer progresivă, informează Mediafax.

Cercetarea a urmărit 86 de pacienți cu Covid de lungă durată și simptome neurologice. Au fost incluși și 67 de pacienți vindecați de Covid și 26 de persoane sănătoase.

Persoanele cu Covid de lungă durată au obținut scoruri cu 2% mai mici la un test cognitiv.

Cercetătorii cred că răspunsurile imune persistente pot îngroșa vasele de sânge din creier.

Autorul principal al studiului, dr. Yulin Ge, a declarat că inflamația ar putea afecta această barieră cerebrală critică. Acesta a precizat că mărirea plexului ar putea semnala un declin cognitiv similar Alzheimer în viitor.