„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european

14 feb. 2026, 14:01, Știri externe
După reproșurile făcute de Emmanuel Macron la München vineri seară cu privire la lentoarea Europei, sâmbătă a venit rândul prim-ministrului britanic să susțină un discurs la Conferința de Securitate de la München, unde s-a axat în principal pe nevoia de securitate a Europei și pe necesitatea ca Europa să își asume un rol mai activ în propria apărare.

Keir Starmer a descris Europa ca fiind un „gigant adormit” în materie de apărare și a subliniat că, deși economiile europene depășesc și de zece ori pe cea a Rusiei, planificarea industrială fragmentată limitează eficiența acestora. Starmer a subliniat necesitatea de a construi o putere militară reală și a afirmat că Europa trebuie să fie „gata de luptă” oricând pentru a descuraja agresiunea rusă.

„Europa trebuie să se descurce pe propriile picioare”, a declarat Starmer, îndemnând liderii să depășească „preocupările mărunte” și să construiască un pilon mai puternic, mai european, în cadrul NATO, susținut de o integrare mai profundă și de legături mai strânse.

Starmer a folosit o metaforă pentru a descrie actuala stare a Europei în domeniul apărării – „un gigant adormit”. În ciuda unei enorme puteri economice și a unor capabilități militare semnificative, Europa suferă de fragmentare și duplicitate. Continentul are în funcțiune peste 20 de tipuri de fregate, aproximativ 10 tipuri de avioane de vânătoare și peste 10 tipuri de tancuri principale de luptă, în timp ce SUA operează mult mai puține variante. Starmer a avertizat că deciziile luate sub umbrela securității SUA au permis Europei să dezvolte „obiceiuri proaste” care acum trebuie depășite.

Resetarea Marii Britanii în epoca post-Brexit

Marea Britanie de acum nu mai este ca aceea din timpul Brexitului. Regatul Unit de astăzi nu va mai încerca să găsească securitatea prin izolare, a spus Starmer. Prim-ministrul britanic a propus o integrare economică mai profundă și o apropiere de piața unică în anumite sectoare, recunoscând că acest proces va implica „compromisuri”.

„Într-o lume periculoasă, nu am preluat controlul întorcându-ne spre noi înșine, ci am renunțat la el. […] De data asta nu voi permite ca asta să se întâmple”, a spus Starmer.

Marea Britanie se dedică nevoilor de securitate ale Statelor Unite în zona Arctică

În cel mai concret anunț din discursul lui Keir Starmer, premierul Regatului Unit a declarat că va desfășura un Grup de Atac cu portavioane în Atlanticul de Nord și în Nordul Îndepărtat la sfârșitul acestui an, pentru a răspunde nevoilor de apărare cerute de Donald Trump pentru zona Arctică. Grupul naval, condus de HMS Prince of Wales, va fi desfășurat în cooperare cu Statele Unite, Canada și alți aliați NATO.
Această misiune trebuie să fie o „demonstrație puternică a angajamentului Marii Britanii față de securitatea euro-atlantică. „Angajamentul nostru față de Articolul 5 este la fel de profund ca întotdeauna. Să nu aveți nicio îndoială – dacă vom fi chemați, Regatul Unit va veni în ajutor și astăzi”.

Franța și Marea Britanie își pun arsenalul la nuclear la bătaie pentru apărarea Europei

De asemenea, Starmer a precizat că Marea Britanie își consolidează angajamentele luate anterior prin Declarația de la Northwood și a subliniat că forțele nucleare ale Marii Britanii și Franței pot fi coordinate pentru a proteja Europa. Starmer și președintele Emmanuel Macron au subliniat că interesele vitale ale celor două țări sunt interdependente. Orice amenințare „extremă” la adresa Europei ar declanșa un răspuns din partea ambelor națiuni. Deși ambele state își păstrează controlul independent asupra arsenalelor, cooperarea lor este prezentată ca un „pilon european” esențial în cadrul NATO, menit să ofere o descurajare credibilă indiferent de fluctuațiile politice din SUA.

