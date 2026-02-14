Prima pagină » Știri externe » De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata”

De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata”

14 feb. 2026, 15:04, Știri externe
De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata”

Volodimir Zelenski a avut un discurs lung și pe alocuri critic la Conferința de Securitate de la München, care a fost marcat de un ton de urgență strategică axat pe nevoia de autonomie a Europei și pe clarificarea condițiilor pentru o pace durabilă în Ucraina în fața presiunilor diplomatice intense din partea Statelor Unite.

Președintele Ucrainei a pledat sâmbătă la Conferința de Securitate de la München pentru o Europă care să fie un partener puternic al SUA, dar capabilă să acționeze independent în materie de securitate. Zelenski a subliniat că „nu există niciun ocean care să despartă țările europene de Rusia” și că Europa nu își poate permite să fie o prioritate secundară pentru Washington. Deși țările europene au mai multe fabrici militare decât Rusia, acestea rămân în urmă în ceea ce privește ritmul de producție a muniției și a dronelor, a precizat Zelenski în cadrul prelegerii sale la München.

Zelenski prezintă bilanțul atacurilor rusești pe luna ianuarie la München

Europa nu trebuie să fie pregătită doar pentru provocările pe care le-ar aduce agresiunea rusă, ci trebuie să fie pregătită și pentru efortul constant de a convinge lumea să lupte pentru sprijin în apărarea intereselor europene în fiecare zi. În timp ce făcea aceste mențiuni, pe ecranul din spatele lui Volodimir Zelenski erau prezentate cifrele devastatoare ale atacurilor rusești din luna ianuarie. Conform cifrelor oferite, ucrainenii au trebuit să se apere împotriva a 6.000 de drone de atac, majoritatea fiind Shahed, a peste 150 de rachete rusești de diferite tipuri și a peste 5.000 de bombe planoare. „Asta este viața de zi cu zi din Ucraina din cauza Rusiei”.

Zelenski a mai spus că riscurile cu care se confruntă Ucraina continuă să evolueze. Rușii au schimbat dronele Shahed, iar acum acestea sunt dotate cu motor cu reacție și zboară la diverse altitudini, ghidate de un operator în timp real.

„Cu cât războiul continuă mai mult, cu cât agresorul primește mai multe resurse, cu atât consecințele devin mai periculoase, cu atât evoluția armelor și a războiului în sine, precum și evoluția lui Putin [însuși]”, a spus președintele ucrainean.

Unitatea Europei este cea mai bună unealtă împotriva planurilor agresive ale Rusiei

„În timp ce noi investim în interceptoare și protecție, Rusia investește în ruperea unității dintre noi toți, unitatea noastră cu voi, unitatea în Europa, unitatea în comunitatea euro-atlantică, ei vor să o rupă. De ce? Pentru că unitatea noastră este cel mai bun interceptor împotriva planurilor agresive ale Rusiei – cel mai bun – și încă îl avem”, a precizat Zelenski.

Liderul Ucrainei le-a mulțumit la München țărilor care au oferit sprijin Ucrainei în timpul celor aproape 4 ani de război cu Rusia: Danemarca, Germania, Cehia, țările nordice, Regatul Unit, Franța, Olanda, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia. Ucraina este esențială pentru a opri agresiunea rusă, deoarece aceasta asigură libertatea și independența Poloniei, a țărilor baltice, a Moldovei și a României. Într-o critică furioasă la adresa lui Viktor Orbán, premierul Ungariei, Volodimir Zelenski a spus:

„Chiar și un singur Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta, nu cum să-și mărească armata ca să împiedice tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Unul dintre obiectivele Ucrainei este să ajungă la 50.000 de soldați ruși uciși pe lună pentru a crește costul războiului cu Rusia, a spus Zelenski. În lunile precedente, atât în ianuarie, cât și în decembrie, forțele ucrainene au ucis sau rănit grav între 30.000 și 35.000 de soldați ruși. Putin se compară cu țarul Petru I și cu împărăteasa Ecaterina când vine vorba despre câștigurile teritoriale, dar Rusia pierde în medie 156 de soldați pentru fiecare kilometru pe care îl cucerește, a menționat președintele Ucrainei.

Zelenski condamnă administrația Biden pentru declanșarea războiului din Ucraina

Zelenski spune că Ucraina a încercat tot posibilul pentru a preveni războiul, dar nu a primit niciun ajutor serios din partea administrației americane anterioare pentru a contracara agresiunea rusă.
„Cel mai practic sfat pe care generalul [Mark] Milley l-a putut da Ucrainei la acea vreme a fost pur și simplu să sape tranșee, iar acesta este răspunsul pe care l-a adus comandantul meu suprem. Imaginează-ți doar sute de mii de soldați ruși la granițele tale, echipament militar masiv și tot ce auzi este: săpați tranșee.”

Europa trebuie să aibă propria capacitate de a răspunde la orice amenințare pentru a trimite un semnal clar și pentru a nu trece prin ceea ce a trecut Ucraina. Zelenski a spus la München că statul ucrainean are acum „cea mai puternică armată din Europa” și, de aceea, Europa are nevoie de Ucraina.

„Cred că pur și simplu nu este inteligent să păstrăm această armată în afara NATO”, spune el, „dar măcar să fie decizia voastră, nu a lui Putin.”

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
15:40
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
FLASH NEWS „Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european
14:01
„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
ULTIMA ORĂ “Europa și SUA trebuie să rămână împreună”, spune Marco Rubio la Conferința de la München
10:55
“Europa și SUA trebuie să rămână împreună”, spune Marco Rubio la Conferința de la München
ANALIZA de 10 Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut  
10:00
Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut  
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul
07:14
Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Zeci de tone pe apă: Cum sunt propulsate și plutesc blindatele militare amfibii
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un coral verde strălucitor este primul caz raportat de bioluminescență într-o peșteră din adâncurile mării
FLASH NEWS Economistul AUR, atac dur la Bolojan, după anunțul recesiunii tehnice: „Dacă vă arde casa, spuneți că este un incendiu tehnic?”
15:45
Economistul AUR, atac dur la Bolojan, după anunțul recesiunii tehnice: „Dacă vă arde casa, spuneți că este un incendiu tehnic?”
CONTROVERSĂ USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
15:16
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
SPORT FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul
15:09
FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul
ACTUALITATE Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România
15:01
Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România
Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile
15:00
Cum este afectat creierul după Covid. Ce spun studiile
FLASH NEWS De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate
14:43
De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate

Cele mai noi

Trimite acest link pe