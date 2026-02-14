Volodimir Zelenski a avut un discurs lung și pe alocuri critic la Conferința de Securitate de la München, care a fost marcat de un ton de urgență strategică axat pe nevoia de autonomie a Europei și pe clarificarea condițiilor pentru o pace durabilă în Ucraina în fața presiunilor diplomatice intense din partea Statelor Unite.

Președintele Ucrainei a pledat sâmbătă la Conferința de Securitate de la München pentru o Europă care să fie un partener puternic al SUA, dar capabilă să acționeze independent în materie de securitate. Zelenski a subliniat că „nu există niciun ocean care să despartă țările europene de Rusia” și că Europa nu își poate permite să fie o prioritate secundară pentru Washington. Deși țările europene au mai multe fabrici militare decât Rusia, acestea rămân în urmă în ceea ce privește ritmul de producție a muniției și a dronelor, a precizat Zelenski în cadrul prelegerii sale la München.

Zelenski prezintă bilanțul atacurilor rusești pe luna ianuarie la München

Europa nu trebuie să fie pregătită doar pentru provocările pe care le-ar aduce agresiunea rusă, ci trebuie să fie pregătită și pentru efortul constant de a convinge lumea să lupte pentru sprijin în apărarea intereselor europene în fiecare zi. În timp ce făcea aceste mențiuni, pe ecranul din spatele lui Volodimir Zelenski erau prezentate cifrele devastatoare ale atacurilor rusești din luna ianuarie. Conform cifrelor oferite, ucrainenii au trebuit să se apere împotriva a 6.000 de drone de atac, majoritatea fiind Shahed, a peste 150 de rachete rusești de diferite tipuri și a peste 5.000 de bombe planoare. „Asta este viața de zi cu zi din Ucraina din cauza Rusiei”.

Zelenski a mai spus că riscurile cu care se confruntă Ucraina continuă să evolueze. Rușii au schimbat dronele Shahed, iar acum acestea sunt dotate cu motor cu reacție și zboară la diverse altitudini, ghidate de un operator în timp real.

„Cu cât războiul continuă mai mult, cu cât agresorul primește mai multe resurse, cu atât consecințele devin mai periculoase, cu atât evoluția armelor și a războiului în sine, precum și evoluția lui Putin [însuși]”, a spus președintele ucrainean.

Unitatea Europei este cea mai bună unealtă împotriva planurilor agresive ale Rusiei

„În timp ce noi investim în interceptoare și protecție, Rusia investește în ruperea unității dintre noi toți, unitatea noastră cu voi, unitatea în Europa, unitatea în comunitatea euro-atlantică, ei vor să o rupă. De ce? Pentru că unitatea noastră este cel mai bun interceptor împotriva planurilor agresive ale Rusiei – cel mai bun – și încă îl avem”, a precizat Zelenski.

Liderul Ucrainei le-a mulțumit la München țărilor care au oferit sprijin Ucrainei în timpul celor aproape 4 ani de război cu Rusia: Danemarca, Germania, Cehia, țările nordice, Regatul Unit, Franța, Olanda, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia. Ucraina este esențială pentru a opri agresiunea rusă, deoarece aceasta asigură libertatea și independența Poloniei, a țărilor baltice, a Moldovei și a României. Într-o critică furioasă la adresa lui Viktor Orbán, premierul Ungariei, Volodimir Zelenski a spus:

„Chiar și un singur Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta, nu cum să-și mărească armata ca să împiedice tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Unul dintre obiectivele Ucrainei este să ajungă la 50.000 de soldați ruși uciși pe lună pentru a crește costul războiului cu Rusia, a spus Zelenski. În lunile precedente, atât în ianuarie, cât și în decembrie, forțele ucrainene au ucis sau rănit grav între 30.000 și 35.000 de soldați ruși. Putin se compară cu țarul Petru I și cu împărăteasa Ecaterina când vine vorba despre câștigurile teritoriale, dar Rusia pierde în medie 156 de soldați pentru fiecare kilometru pe care îl cucerește, a menționat președintele Ucrainei.

Zelenski condamnă administrația Biden pentru declanșarea războiului din Ucraina

Zelenski spune că Ucraina a încercat tot posibilul pentru a preveni războiul, dar nu a primit niciun ajutor serios din partea administrației americane anterioare pentru a contracara agresiunea rusă.

„Cel mai practic sfat pe care generalul [Mark] Milley l-a putut da Ucrainei la acea vreme a fost pur și simplu să sape tranșee, iar acesta este răspunsul pe care l-a adus comandantul meu suprem. Imaginează-ți doar sute de mii de soldați ruși la granițele tale, echipament militar masiv și tot ce auzi este: săpați tranșee.”

Europa trebuie să aibă propria capacitate de a răspunde la orice amenințare pentru a trimite un semnal clar și pentru a nu trece prin ceea ce a trecut Ucraina. Zelenski a spus la München că statul ucrainean are acum „cea mai puternică armată din Europa” și, de aceea, Europa are nevoie de Ucraina.