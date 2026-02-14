De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate

Tineretul USR s-a gândit că o campanie de Valentine’s Day, care să conţină mesaje de la unii dintre liderii politici ai zilei, fie ele chiar şi imaginare, ar mai da un pic de culoare partidului care se zbate între 10 şi 12,4% în sondaje.

Sătui de formele fără fond ale seniorilor şi ca să-i mai umanizeze, cei de la tineretul userist s-au apucat să posteze mesaje de Valentine’s Day în numele mai multor lideri politici, ca şi când acestea ar fi transmise de respectivii, în persoană.

Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”

Culmea, primul luat în balon este chiar preşedintele Nicuşor Dan care promovează, pe lângă calculele matematice, şi ceva dragoste.

„Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine” spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu, dintr-o fotografie roz şi un zâmbet oarecum melancolic.

Cel mai bine aspectat la acest capitol pare că stă ministrul Apărării, Radu Miruţă, care vine cu un mesaj încurajator pentru industria de apărare.

Premierul recomandă filme de dragoste, acasă. Că e austeritate

Şi apoi vine premierul Ilie Bolojan care, pus pe fapte mari dar în regim de austeritate. Acesta promovează ideea unui Sf. Valentin petrecut la film, de pe canapea.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pare să transmită un mesaj de dragoste pentru Donald Trump.

Celebrul trubadur politic, Ludovic Orban, nu putea lipsi din acest top care cântă despre dragoste cum altul nu este.

Exact când credeam că mai există o speranţă la tineretul USR, vine poza cu Mihai Neamţu de la AUR, cu un mesaj scris greşit. „Dacă aş ştii” e de fapt „aş şti”.

Nici liderii social-democraţi, Marcel Ciolacu şi Robert Negoiţă sau preşedintele AUR, George Simion, nu sunt omişi ca mesageri imaginari ai patronului spiritual al iubirii.

