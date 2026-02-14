Prima pagină » Știri externe » Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro

Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro

14 feb. 2026, 15:40, Știri externe
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro
Casa Albă marchează ziua de Valentine’s Day printr-o serie de felicitări digitale atipice, intitulate „Made just for you”, care îmbină temele romantice cu mesaje politice și geopolitice controversate. Felicitările postate pe platforma de socializare X continuă stilul de comunicare provocator al administrației Trump.

Felicitările includ mai multe referiri directe la agenda administrației Trump, printre care ordinele executive semnate de președintele american, unde este prezentat un document în care este menționat textul „UR my Valentine” sau o felicitare cu liderul venezuelean capturat, Nicolás Maduro, unde este trecut mesajul „You captured my heart”.

O altă felicitare, cu mesaj pentru europeni, este cea care include harta Groenlandei plasată în interiorul unei inimi, unde se face trimitere la interesul nestingherit al lui Donald Trump pentru insula arctică.
În contrast cu administrația anterioară, unde Joe și Jill Biden publicau mesaje tradiționale despre dragoste și unitate, actualele mesaje ale lui Trump sunt folosite ca instrumente de branding politic. Anul trecut, Casa Albă a publicat un scurt poem care a devenit în scurt timp viral:

„Roses are red, violets are blue, come here illegally and we’ll deport you”.

