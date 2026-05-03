Ana Blandiana, apel către parlamentarii care vor vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Au posibilitatea să fie crezuți că le pasă de țară”

Sute de oameni și-au făcut apariția în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, la un miting pro-Bolojan. Printre manifestanți s-a aflat și scriitoarea Ana Blandiana care a făcut un apel către parlamentari care vor vota marți moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva actualului Executiv.

Ana Blandiana a transmis că parlamentarii au un mare noroc pentru că au posibilitatea să demonstreze că le pasă de viitorul României. Poeta a spus că de această dată nu este vorba de o luptă între partide, ci este vorba despre țară.

„Cred că am de spus un singur lucru, care este de fapt un apel către parlamentari. Cred că au un mare noroc. Cu prilejul ăsta au posibilitatea în sfârșit să fie crezuți că le pasă de țară. Dacă nu votează pot să spele toate păcatele, pentru că de data asta nu este vorba de o luptă între partide, este vorba de țară. Dacă nu înțelegă așa, atunci chiar n-au de ce să stea acolo”.

De asemenea, poeta a transmis că cei care nu înțeleg gravitatea situației nu au dreptul să fie în Parlament. Aceasta a făcut o paralelă cu perioada regimului Ceușescu și a subliniat că de această dată prostia este imensă.

„În măsura în care nu înțeleg asta, nici nu au dreptul să stea acolo.Pentru că, până la urmă, și asta din timpul lui Ceaușescu, mă gândeam,cât este prostie și cât este răutate în tot răul care se întâmplă. Erau amândouă și și-acum sunt amândouă”.

Blandiana: Faptul că Bolojan există este un mare noroc

Ana Blandiana a mai spus că exitența lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului este un mare noroc pentru România.

„De data asta, prostia este imensă. E clar că nimeni, nici PSD-ul, nici parlamentarii de toate culorile, nu au interesul să oprească funcționarea țării, pentru că despre asta-i vorba. Este clar că nu există nicio idee de ce faci în loc, de ce faci fără Bolojan. Iar faptul că Bolojan există, este, de fapt, un mare noroc”.

