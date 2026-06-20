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Patrick André de Hillerin explică de ce a ajuns Dominic Fritz în conflict de interese. „Un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii”

Patrick André de Hillerin explică de ce a ajuns Dominic Fritz în conflict de interese. „Un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii
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Președintele USR, Dominic Fritz, a primit o lovitură dură din partea justiției și riscă să-și piardă mandatul de edil al Timișoarei. Editorialistul Gândul Patrick André de Hillerin a comentat această răsturnare de situație a jocului politic. În viziunea sa, liderul USR a căzut pradă unui joc de imagine. 

Deși membrii marcanți ai USR au ieșit public cu diferite mesaje de susținere, susținând că e vorba doar de o decizie administrativă și că e o victimă a sistemului, președintele formațiunii pare vizibil îngrijorat de efectele deciziei ICCJ.

ICCJ a menținut decizia ANI

Dominic Fritz a fost surprins de Gândul pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme de conflict de interese Care a confirmat-o pe cea pronunțată anterior de Curtea de Apel din Timișoara.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

Dominic Fritz, liderul USR, în „conflict de interese”

În acest context, jurnalistul Patrick André de Hillerin a oferit propria interpretare a cazului. Din perspectiva cunoscutului jurnalist, Fritz se confruntă acum cu o criză de imagine pe care singur a provocat-o. Cu ajutorul important dat de colegii săi din Consiliul Local al Timișoarei. Aceștia l-ar fi convins, încă din primele zile de mandat, să-și asume decizii ale fostului edil Nicolae Robu

Hillerin: Orgoliul a bătut funcția

În cazul lui Fritz, orgoliul a bătut funcția. Am citit, zilele astea, explicațiile lui Fritz despre modul în care a ajuns în conflict de interese chiar la începutul mandatului. Și este un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii.

Citez din Dominic Fritz (europalibera.ro, 10 iulie 2024): (…) 
Așadar, colegii din USR ai domnului Fritz au vrut să facă o manevră de imagine. În prima ședință de Consiliu Local cu DF ca primar, n-ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi documente semnate de fostul primar. Așa că l-au pus pe proaspătul învingător în alegeri să-și asume el, cu semnătură, lucrurile făcute de Robu. N-au schimbat nimic, pur și simplu și-au însușit munca vechii administrații și au pus semnătura noului primar pe ea.
Dar nu au făcut și un control de legalitate. Deși ar fi trebuit” scrie publicistul.

E gol împăratul? Este, dar nu-i place să i se spună

În continuare, de Hillerin remarcă esența problemei. Demersul lui Robu nu mai era legal la Fritz. Căci neamțul a împrumut bani de la unul dintre arhitecții autori ai PUZ-ului incriminat, pentru un client.

Căci ceea ce era legal la Robu, care nu avea nicio legătură cu beneficiarii PUZ-ului împricinat, nu mai era legal la Fritz, care împrumutase bani de la unul dintre arhitecții care făcuse PUZ-ul pentru un client.
Repet: Robu era clean, Fritz intra în conflict de interese. Fapta este clară, nu are rost să suțină cineva că nu e vorba despre un conflict de interese. El putea fi evitat dacă pe actul respectiv rămânea semnătura lui Robu.
Dar, nu, ei au vrut să marcheze schimbare, să-l facă uitat încă din prima zi pe fostul primar, să-l ridice pe noul.
Și a ieșit ce a ieșit.
Băi, ați comis-o, e clar. Și asta numai și numai pentru că n-aveți în cap decât imagine, share-uri, like-uri și reach.
Astea, toate, vă fac mai frumoși, dar nu și mai deștepți.
E gol împăratul? Este, dar nu-i place să i se spună.
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