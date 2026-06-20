Președintele USR, Dominic Fritz, a primit o lovitură dură din partea justiției și riscă să-și piardă mandatul de edil al Timișoarei. Editorialistul Gândul Patrick André de Hillerin a comentat această răsturnare de situație a jocului politic. În viziunea sa, liderul USR a căzut pradă unui joc de imagine.

Deși membrii marcanți ai USR au ieșit public cu diferite mesaje de susținere, susținând că e vorba doar de o decizie administrativă și că e o victimă a sistemului, președintele formațiunii pare vizibil îngrijorat de efectele deciziei ICCJ.

ICCJ a menținut decizia ANI

Dominic Fritz a fost surprins de Gândul pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme de conflict de interese Care a confirmat-o pe cea pronunțată anterior de Curtea de Apel din Timișoara.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

În acest context, jurnalistul Patrick André de Hillerin a oferit propria interpretare a cazului. Din perspectiva cunoscutului jurnalist, Fritz se confruntă acum cu o criză de imagine pe care singur a provocat-o. Cu ajutorul important dat de colegii săi din Consiliul Local al Timișoarei. Aceștia l-ar fi convins, încă din primele zile de mandat, să-și asume decizii ale fostului edil Nicolae Robu.

Hillerin: Orgoliul a bătut funcția

„În cazul lui Fritz, orgoliul a bătut funcția. Am citit, zilele astea, explicațiile lui Fritz despre modul în care a ajuns în conflict de interese chiar la începutul mandatului. Și este un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii.

Citez din Dominic Fritz ( europalibera.ro

Așadar, colegii din USR ai domnului Fritz au vrut să facă o manevră de imagine. În prima ședință de Consiliu Local cu DF ca primar, n-ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi documente semnate de fostul primar. Așa că l-au pus pe proaspătul învingător în alegeri să-și asume el, cu semnătură, lucrurile făcute de Robu. N-au schimbat nimic, pur și simplu și-au însușit munca vechii administrații și au pus semnătura noului primar pe ea.

Dar nu au făcut și un control de legalitate. Deși ar fi trebuit” scrie publicistul.

„E gol împăratul? Este, dar nu-i place să i se spună”

În continuare, de Hillerin remarcă esența problemei. Demersul lui Robu nu mai era legal la Fritz. Căci neamțul a împrumut bani de la unul dintre arhitecții autori ai PUZ-ului incriminat, pentru un client.