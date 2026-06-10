E jale în București, la începutul verii. Număr record de blocuri fără apă caldă, deși în Capitală sunt 30 de grade miercuri

Miercuri, 10 iunie, când temperaturile ajung la 30 de grade Celsius în București, sute de mii de bucureșteni nu au apă caldă. Cele mai multe probleme sunt în sectoarele 3 și 4. Termoenergetica a anunțat câte blocuri nu au apă caldă.

Sistemul de termoficare din București este tot mai găurit.

Deși a venit vara, sute de mii de bucureșteni nu au apă caldă.

Potrivit Termoenergetica, în total, sunt peste 1.000 de blocuri cu probleme.

Lipsa apei calde este cauzată fie de avarii, fie de lucrări de modernizare. Cele mai multe blocuri fără apă caldă se găsesc în sectoarele 3 și 4.

În Sectorul 3, sunt 591 de blocuri afectate de oprirea agentului termic, în total. Pentru 55 dintre acestea, apa caldă este livrată deficitar, din cauza lucrărilor de modernizare de pe Magistrala II – SUD. Totodată, 26 dintre blocuri sunt afectate de lucrările de remediere a avariilor.

Celelalte blocuri din Sectorul 3 au apa caldă oprită în contextul desfășurării lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare în mai multe puncte termice.

Ce spune Radu Opaina despre interzicerea centralelor de apartament

În contextul în care au loc tot mai multe avarii, foarte mulți bucureșteni recurg la centralele de apartament.

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari mai spune că românii nu pot fi obligați să depindă de un sistem centralizat, precum Termoenergetica, și să fie nevoiți să renunțe la centralele de apartament.

„Asta cu centralele este o propagandă mincinoasă. Oamenii sunt ținuți legați, captivi. «Îți dau eu ce vreau eu, când vreau eu, nu faci tu ce vrei tu». Sunt peste 250 de localități în România care au ajuns în situația în care nu au apă caldă și căldură, unde oamenii au fost obligați să-și pună centrale. Nu poți să îi obligi pe locuitori, sau să muți RADET-ul la ușa blocului. Centralele merg în continuare, oamenii să meargă la magazine să le cumpere, apoi la furnizorul de gaze pentru aprobare”, mai spune Radu Opaina.

Sunt senzorii de gaze o înșelătorie? Radu Opaina (Asociații de Proprietari): „Pornesc de la alte mirosuri. Au distrus psihic populația”