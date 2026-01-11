Prima pagină » Actualitate » În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

11 ian. 2026, 17:58, Actualitate
În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

Datele arată că 40% dintre bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu apa caldă și căldura, acum, în plină „iarnă a secolului”. Valorile termice se mențin scăzute, sub nivelul pragului de îngheț, la această oră, iar mulți cetățeni abia dacă beneficiază de apă caldă și căldură. Ninsoarea s-a așternut în Capitală, iar meteorologii anunță că vremea se va menține la fel de rece, în următoarele zile.

Vremea se va menține la fel de rece, în următoarele ore, potrivit prognozei meteo. În București sunt înregistrate, la această oră, temperaturi negative (-4 grade Celsius). Potrivit meteorologilor, va continua să ningă în zona Capitalei, noaptea aceasta, iar valorile termice vor fi scăzute. Acum, stratul de zăpadă măsoară circa 10 centimetri. Se estimează că nivelul zăpezii va crește peste noapte.

„În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 (duminică) – 13 ianuarie, ora 10 (marți), municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, mai transmit meteorologii.

Însă, acum, în plină „iarnă a secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura.

În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

Ninsoare în București / foto: Mediafax Foto

Probleme cu căldura în București

Veștile nu sunt favorabile, însă, pentru mulți cetățeni. Pentru circa 40% din blocurile din București, furnizarea agentului termic este deficitară. Există probleme cu apa caldă și căldura, la această oră. Aplicația Termo Alert arată că printre zonele cele mai afectate se numără sectoarele 2 și 3.

Termo Alert / 11 ianuarie 2026

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Termo Alert (Aplicație)

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
17:20
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
ANALIZĂ Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
16:55
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026
16:44
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026
LIFESTYLE Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
16:22
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
CONTROVERSĂ Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
16:17
Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
EXCLUSIV Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia
15:49
Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Coioții iubesc o singură dată: ce au descoperit oamenii de știință despre monogamie și doliu în lumea animală

Cele mai noi

Trimite acest link pe