În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

Datele arată că 40% dintre bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu apa caldă și căldura, acum, în plină „iarnă a secolului”. Valorile termice se mențin scăzute, sub nivelul pragului de îngheț, la această oră, iar mulți cetățeni abia dacă beneficiază de apă caldă și căldură. Ninsoarea s-a așternut în Capitală, iar meteorologii anunță că vremea se va menține la fel de rece, în următoarele zile.

Vremea se va menține la fel de rece, în următoarele ore, potrivit prognozei meteo. În București sunt înregistrate, la această oră, temperaturi negative (-4 grade Celsius). Potrivit meteorologilor, va continua să ningă în zona Capitalei, noaptea aceasta, iar valorile termice vor fi scăzute. Acum, stratul de zăpadă măsoară circa 10 centimetri. Se estimează că nivelul zăpezii va crește peste noapte.

„În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 (duminică) – 13 ianuarie, ora 10 (marți), municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, mai transmit meteorologii.

Însă, acum, în plină „iarnă a secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura.

Probleme cu căldura în București

Veștile nu sunt favorabile, însă, pentru mulți cetățeni. Pentru circa 40% din blocurile din București, furnizarea agentului termic este deficitară. Există probleme cu apa caldă și căldura, la această oră. Aplicația Termo Alert arată că printre zonele cele mai afectate se numără sectoarele 2 și 3.

Sursă foto: Mediafax Foto; Termo Alert (Aplicație)