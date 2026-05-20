Tragedie în Franța: o mamă și trei copii au murit după ce au căzut de la etajul 13 al unui bloc din Toulon

O tragedie cutremurătoare a avut loc miercuri dimineața în sudul Franței. O femeie de 38 de ani și trei dintre copiii săi au fost găsiți fără suflare la baza unui bloc de locuințe din cartierul Pontcarral, în Toulon. Conform concluziilor inițiale ale anchetei, autoritățile iau în considerare ipoteza că femeia ar fi căzut de la etajul 13 împreună cu micuții, potrivit Le Figaro.

Tragedie în Franța: o mamă și trei copii au murit

Victimele sunt doi băieți și o fată, cu vârstele de 3, 4 și 6 ani. Descoperirea s-a făcut în primele ore ale dimineții, iar cazul a declanșat rapid o anchetă amplă, sub coordonarea procuraturii din Toulon.

Procurorul Raphaël Balland a transmis că, potrivit elementelor strânse până în prezent de poliție, „mama pare să fi sărit de la etajul 13 împreună cu cei trei copii decedați”.

Oficialul a precizat însă că investigația este în desfășurare și că toate circumstanțele urmează să fie clarificate.

Anchetatorii verifică inclusiv informații potrivit cărora femeia ar fi prezentat recent simptome depresive și psihiatrice, însă aceste date urmează să fie confirmate.

Ipoteza crimei a fost exclusă

În același timp, procurorii au subliniat că, până în acest moment, nu există indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane în tragedie.

Femeia era mamă a șapte copii minori. Trei dintre aceștia proveneau dintr-o primă căsătorie, iar ceilalți patru dintr-o a doua relație.

Potrivit procurorului, aceasta locuia singură împreună cu copiii, iar familia nu se afla în atenția autorităților, neexistând sesizări anterioare privind probleme sociale sau familiale.

În zilele următoare vor fi efectuate autopsiile și analizele toxicologice, menite să îi ajute pe anchetatori să stabilească cu exactitate circumstanțele tragediei.

Cei patru copii mai mari au fost preluați de autoritățile competente și beneficiază de sprijin psihologic.

