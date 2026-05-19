Atac armat într-o moschee din California. Trei oameni au fost uciși în San Diego. Trump: „O situație teribilă”

Trei persoane au murit într-un atac armat asupra unei moschei din San Diego, California. Autoritățile americane vorbesc despre un posibil atac islamofob, după ce doi suspecți adolescenți au fost găsiți morți în apropierea lăcașului de cult.

Un nou atac armat zguduie Statele Unite. Trei persoane au fost ucise într-o moschee din orașul San Diego, statul California, după ce doi presupuși atacatori au deschis focul în incinta centrului islamic, au anunțat autoritățile americane, citate de Los Angeles Times.

Sursa video – X/@MOSSADil

Potrivit poliției, cei doi suspecți au fost găsiți morți la scurt timp după atac, în apropierea lăcașului de cult. Anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri.

„În acest stadiu, se pare că suspecții au murit din cauza unor răni prin împușcare pe care și le-au provocat singuri”, a declarat Scott Wahl, șeful poliției din San Diego.

Acesta a precizat că suspecții aveau 17 și 19 ani, însă identitatea lor nu a fost făcută publică.

Prima ipoteză luată în calcul

Autoritățile americane tratează în prezent cazul ca un posibil atac motivat de ură religioasă. Potrivit poliției, există indicii că atacul a avut caracter islamofob. Ținta atacului a fost Centrul Islamic din San Diego, unde funcționează cea mai mare moschee din sudul Californiei. Complexul găzduiește activități religioase și educaționale, inclusiv cursuri pentru copii.

Printre victime se află și un agent de securitate al centrului islamic. Potrivit poliției, acesta ar fi intervenit pentru a limita amploarea tragediei.

„A jucat un rol determinant în prevenirea unei situații mult mai grave”, a afirmat Scott Wahl, șeful poliției din San Diego.

Forțele de ordine au intervenit masiv după primele apeluri care anunțau focuri de armă în jurul prânzului. Zeci de polițiști înarmați au fost mobilizați în zonă. Primele echipaje au ajuns la fața locului în aproximativ patru minute și au găsit cele trei victime decedate în fața centrului islamic.

Donald Trump: „O situație teribilă”

De la Casa Albă, președintele Donald Trump a reacționat după atacul din California și a transmis un mesaj de compasiune pentru victime și familiile acestora.

„O situație teribilă”, a declarat președintele Donald Trump.

Șocul este profund în comunitatea musulmană din San Diego. Imamii centrului islamic spun că tragedia nu are precedent pentru oraș.

„Nu am mai trăit niciodată o asemenea tragedie. Este extrem de scandalos să iei ca țintă un lăcaș de cult”, a declarat imamului centrului, Taha Hassane.

Atacul readuce în atenție problema violenței armate din Statele Unite. Potrivit organizației Gun Violence Archive, aproape 15.000 de persoane au fost ucise în 2025 în incidente armate din SUA, fără a fi incluse sinuciderile.

