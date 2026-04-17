Prima pagină » Actualitate » Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie

Olga Borșcevschi

La șase luni de la explozia din Rahova, în urma căreia peste 50 de apartamente au fost evacuate, zeci de familii așteaptă soluții concrete privind viitorul locuințelor lor. În lipsa unor decizii clare din partea autorităților, locatarii au ieșit în stradă pentru a cere răspunsuri.

De la momentul tragediei, oamenii sunt nevoiți să locuiască în chirii plătite de Primăria Capitalei, însă sprijinul este acordat doar pentru o perioadă de un an.

Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova

Alexandra, tânăra care în octombrie 2025 a fost rănită grav în explozia blocului din Rahova trece în continuare prin clipe cumplite, spune tatăl fetei.

„Copilul a rămas paralizat, e în scaun (…) Nu se face nimic. Atâta tot venim, vorbim, plecăm mai departe și nu se întâmplă nimic, atâta tot. Ce să vă zic? Știri la televizor și atât. Fata a căzut de la șapte cu plafonul la cinci. Am avut noroc că era decât cea fata mare acasă, că noi mai avem două fetițe și erau la școală, că altfel era nenorocire”, a declarat tatăl Alexandrei, fata care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova.

„Sunt proprietar. Eu vreau să intru să-mi recuperez bunurile. Și la mine la parter cel puțin se poate intra fără probleme. Nu a fost avariat absolut nimic, nici tabloul nu mi-a căzut, care este rezemat de un raft cu cărți. Casa mea este intactă”, a spus o locatară.

