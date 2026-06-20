Imagini care au scăpat presei. Denise Rifai a ajuns la DNA cu taxiul. Șoferița care a condus-o pe vedetă izbucnește în râs când vede unde a dus-o neașteptata comandă. Gândul prezintă filmul sosirii vedetei de televiziune.

Așteptată de o mulțime de jurnaliști în fața sediului DNA, vedeta Antenei 1 coboară aparent relaxată dintr-o limuzină.

La sosirea la DNA, Rifai coboară dintr-o limuzină de lux neagră

La o privire mai atentă se poate constata că este de fapt un Black Cab, marcă ce asigură servicii de transport de lux. Șoferița râde când vede unde și-a dus celebra clientă. Se deschide portiera și este surprinsă reacția șoferiței, uimită la rândul ei de destinația unde a ajuns alături de clienta sa faimoasă.

Un puhoi de jurnaliști o asaltează cu întrebări fierbinți privind implicarea sa în dosar, însă jurnalista îi ignoră și și vede de drum.

La plecare, vedeta este așteptată de aceeași mașină, dar și de protestatarul Marian Ceaușescu

La plecare, Rifai a plecat cu aceeași mașină de lux. Analizând secvențele plecării, se poate remarca imediat că jurnalista este așteptată de același autoturism. Imediat ce se deschid ușile de la sediul central al DNA, vedeta este asaltată de numeroși jurnaliști și camere de televiziune. Dar și de protestarul Marian Ceaușescu, care o chestionează în legătură cu „șpăgile”.

Dosarul exploziv în care este implicată vedeta

Potrivit surselor Gândul, Denise Rifai ar putea rămâne fără emisiunea de la Antena1 pe care tocmai a lansat-o.

Conducerea postului ia în calcul suspendarea din cauza dosarului DNA în care e implicată vedeta. Implicarea jurnalistei în dosarul instrumentat de DNA, în care are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, ar putea-o costa și pe plan profesional.

Denise Rifai este vizată într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, având calitatea de suspect. Procurorii o acuză de instigare și complicitate la dare de mită. În același dosar, Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, încă din perioada în care acesta era primar al Sectorului 6, a fost arestată de Tribunalul București.