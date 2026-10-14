În timp ce „avocații drogurilor” din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan. „Firicel” din Las Fierbinți e doar ultimul nume dintr-o listă cu drogați celebri care i-au pus pe ceilalți în pericol.  Ce se va întâmpla când consumul nu va mai fi pedepsit?

„Deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.” Această lege se află în vigoare, dar nu le-a speriat deloc pe vedetele României care ajung chiar să urce la volan sub influența stupefiantelor. Ne putem întreba însă cum va arăta România după ce consumul de droguri de mare risc se va pedepsi doar cu o amendă de câteva sute de euro?

Pe 5 octombrie 2026, senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu, alături de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL), au depus un proiect de modificare a Legii 143/2000. Potrivit inițiativei, deținerea, cumpărarea, cultivarea și alte operațiuni cu droguri destinate consumului propriu ar urma să fie sancționate contravențional, nu penal. Astfel, în locul unui dosar penal, persoanele vizate ar putea primi amenzi între 1.000 și 1.500 de lei pentru drogurile de risc și între 1.500 și 3.000 de lei pentru drogurile de mare risc. Gândul a prezentat pe larg proiectul de lege privind dezincriminarea drogurilor pentru consum propriu.

Inițiativa a provocat controverse. Parchetul General s-a pronunțat împotriva modificării legislației, avertizând că reducerea sancțiunilor ar putea slăbi instrumentele de combatere a fenomenului drogurilor. Mai mult, pe 12 octombrie, senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat că își retrage semnătura de pe propunerea legislativă.

De ce vor parlamentarii schimbarea legii

Principalul argument al inițiatorilor este că actuala legislație ar fi transformat combaterea traficului de droguri într-o luptă concentrată asupra consumatorilor. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, dosarele privind drogurile reprezintă 77,51% din activitatea DIICOT, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate penal în această categorie ar fi consumatori.

Inițiatorii susțin că această situație consumă resursele unei structuri specializate în combaterea criminalității organizate, care ar trebui să se concentreze în primul rând asupra rețelelor de trafic.

Totodată, proiectul nu prevede însă dezincriminarea conducerii sub influența substanțelor psihoactive. Șoferii care comit această infracțiune continuă să răspundă penal.

Deși susținătorii dezincriminării consumului recreativ de droguri pornesc de la ideea că statul nu ar trebui să răspundă penal atunci când consumul este o alegere personală și nu produce prejudicii altor persoane, problema apare în momentul în care efectele consumului depășesc spațiul privat.

Experiența ultimilor ani arată că substanțele psihoactive au ajuns inclusiv în trafic, unde riscurile nu îl mai privesc exclusiv pe consumator, iar mai multe vedete din România au ajuns în atenția anchetatorilor după controale rutiere în care au fost semnalate substanțe interzise sau medicamente cu efecte psihoactive.

Toma Cuzin, ”Firicel” din Las Fierbinți, reținut după un accident. Actorul avea permisul suspendat

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost reținut marți, 13 octombrie 2026, după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman. Incidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu.

Actorul conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșiori de Vede și nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. Accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că actorul avea dreptul de a conduce suspendat. Testarea pentru alcool a avut rezultat negativ. În schimb, potrivit unor surse judiciare, aparatul DrugTest ar fi indicat prezența unor substanțe psihoactive.

Nu este însă prima dată când actorul are probleme cu legea. În noiembrie 2022, Judecătoria Sectorului 3 i-a stabilit o pedeapsă rezultantă de un an de închisoare, dispunând amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Anterior, actorul fusese cercetat și într-un dosar privind deținerea de cannabis pentru consum propriu, fără ca acesta să se încheie cu o condamnare.

Dorian Popa, condamnat definitiv după ce a fost prins cu cannabis în organism

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri din showbiz-ul românesc este cel al lui Dorian Popa. Artistul și influencerul a fost oprit de polițiști pe 27 octombrie 2023, în localitatea Domnești, județul Ilfov, în timp ce conducea un bolid. Testele efectuate în cadrul anchetei au confirmat prezența cannabisului în organism.

Dorian Popa a recunoscut că a consumat substanțe interzise, susținând însă că acest lucru nu s-a întâmplat în ziua în care a fost oprit de polițiști. Dosarul a ajuns în instanță, iar în februarie 2026 Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă. Dorian Popa a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, cu un termen de supraveghere de doi ani. Artistul a fost obligat și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Puya, test pozitiv pentru cocaină în urma unui control rutier

Puya, pe numele său real Dragoș Gărdescu, a intrat în atenția polițiștilor pe 27 aprilie 2022. Artistul a fost oprit de un echipaj al Brigăzii Rutiere în zona Dorobanți din București. Artistul a fost testat mai întâi pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ. În schimb, aparatul DrugTest ar fi indicat un rezultat pozitiv pentru cocaină.

Puya a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, iar ulterior a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri.

Sursele citate de Gândul au susținut că artistul și-ar fi exercitat dreptul la tăcere, refuzând să dea declarații în fața anchetatorilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Ana Morodan, două incidente rutiere în aceeași zi. A susținut că luase medicamente prescrise

Ana Morodan, cunoscută drept ”Contesa Digitală”, a ajuns în atenția polițiștilor în martie 2023, după două incidente rutiere petrecute în aceeași zi, în București. În primul caz, influencerița nu ar fi respectat semnalele polițiștilor și ar fi intrat în coliziune cu două autoturisme. Aceasta a refuzat recoltarea probelor biologice, motiv pentru care polițiștii i-au întocmit dosar penal și i-au reținut permisul.

Câteva ore mai târziu, Ana Morodan a fost oprită din nou în trafic, deși nu mai avea dreptul de a conduce. De această dată, a acceptat testarea. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, aparatele utilizate de polițiști au indicat consumul de alcool și prezența unor substanțe psihoactive.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că în organismul influenceriței fusese identificat Alprazolam, o substanță din categoria benzodiazepinelor, utilizată în anumite tratamente medicale. Ana Morodan a susținut că nu consumase droguri ilegale, ci medicamente prescrise de medic. Procurorii au arătat însă că administrarea unor asemenea substanțe trebuie făcută cu respectarea avertismentelor privind capacitatea de a conduce.

În octombrie 2023, Judecătoria Sectorului 1 a condamnat-o pe Ana Morodan la un an, trei luni și zece zile de închisoare cu suspendare. Instanța a obligat-o și la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

După pronunțarea sentinței, influencerița a recunoscut că a greșit și a declarat că nu intenționează să mai conducă.

George Burcea, depistat pozitiv la cocaină. Ce au decis judecătorii

Actorul George Burcea a fost oprit de polițiști pe 24 februarie 2020, în timp ce conducea un autoturism. Testarea efectuată de polițiști a indicat prezența cocainei, iar actorul a fost condus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

Dosarul a ajuns în instanță, iar în ianuarie 2022 Judecătoria Buftea l-a condamnat la o amendă penală de 16.000 de lei, pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Instanța de fond i-a interzis și dreptul de a conduce pentru o perioadă de un an.