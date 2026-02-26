Prima pagină » Actualitate » Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan în 2023

26 feb. 2026, 15:53, Actualitate
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare și a primit o pedeapsă accesorie prin care este obligat ca, timp de doi ani, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala din această localitate, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, în octombrie 2023. Decizia este definitivă.

După mai bine de doi ani, Dorian Popa a aflat decizia Curții de Apel București, care a decis ca artistul să fie condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare.

Incidentul în care artistul a fost implicat a avut loc în luna octombrie a anului 2023, când acesta a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri în localitatea Domnești, județul Ilfov.

După efectuarea testelor și analizelor în laborator s-a constatat faptul că vedeta avea canabis în sânge. Astfel, după mai bine de doi ani de la incident, Curtea de Apel București a decis ca Dorian Popa să fie condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, plus o pedeapsă accesorie prin care este obligat ca, timp de doi ani, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala din această localitate.

În baza art. 396 alin. 1 și 4 din C.pen, rap. la art. 83 din C.pen, instanța stabilește pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului POPA DORIAN-LAURENȚIU pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive (faptă prevăzută de art. 336 alin. 2 C. pen., săvârșită la data de 27.10.2023)“, se arată în decizia judecătorilor.

În acest moment, bărbatul se află în Japonia și nu a oferit nicio reacție referitoare la decizia instanței. În 2023,  acesta își exprima regretul cu privire la fapta sa și își cerea scuze public pentru comportamentul său.

Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube, în anul 2023.

Meko și Dorian Popa l-ar fi contactat pe „Măcelarul lui Bebino” pentru a-l intimida pe Alex Bodi

Am aflat „salariul” lui Dorian Popa. Câți bani câștigă în fiecare săptămână din Youtube, de fapt

