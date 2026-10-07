Victoria Stoiciu, senator neafiliat, Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR) au depus la Senat o propunere legislativă care ar putea modifica radical politica penală privind drogurile. Deținerea, cumpărarea, cultivarea și alte operațiuni pentru consum propriu ar fi transformate din infracțiuni în contravenții, indiferent dacă este vorba despre droguri de risc sau de mare risc.

În spațiul social media a fost încărcat un videoclip în care Victoria Stoiciu, senator neafiliat, vorbește despre această propunere. De altfel, în completarea sa vine și Vlad Zaha, expert criminolog în domeniile politicilor publice antidrog și criminologiei publice. Tânărul este specializat în cadrul Universității Manchester și Universității Oxford.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru modificarea art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României poate fi consultat AICI.

De altfel, expunerea de motive la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru modificarea art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României poate fi consultat AICI.

Victoria Stoiciu explică bazele proiectului

În cadrul videoclipului, Victoria Stoiciu susține că „am depus cel mai mare proiect de lege de revoluționare a legislației drogurilor din istoria României”. Într-o postare pe Facebook, senatorul neafiliat susține că proiectul propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. În locul pedepsei cu închisoarea ar urma să fie aplicată o amendă contravențională. Stoiciu susține că România s-a concentrat prea mult pe consumatori și prea puțin pe marii traficanți. Ea afirmă că peste 77% dintre dosarele DIICOT sunt legate de droguri, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt consumatori. Senatoarea spune că proiectul urmărește redirecționarea resurselor către combaterea traficului și sprijinirea consumatorilor.

„Am depus un proiect de lege care dezincriminează deținerea de droguri pentru consum propriu. Inițiativa e susținută și de colegii mei senatori Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu, cărora le mulțumesc. Pe scurt: dacă proiectul trece, deținerea de droguri pentru consum propriu nu se va mai pedepsi cu închisoarea, ca astăzi, ci cu amendă contravențională. De ce? Pentru că, ani la rând, România a dus o politică greșită și falimentară: a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. În loc să mergem după marii traficanți, ne-am luptat cu puștiul prins cu un joint sau cu două pastile în parc ori la un festival. Cifrele sunt strigătoare la cer. Peste 77% din dosarele DIICOT — structura creată ca să combată crima organizată — sunt dosare de droguri, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori. Peste 80% dintre aceste dosare vizează cantități mai mici de 5 grame, media capturii fiind de aproximativ 1 gram. Și, în timp ce numărul consumatorilor condamnați a explodat (de aproape 7 ori într-un deceniu), condamnările pentru trafic au rămas aproape pe loc. E o politică falimentară pentru că nu a dus la scăderea consumului — dimpotrivă, consumul a crescut, iar traficul a înflorit. În schimb, consumatori — mulți dintre ei adolescenți sau tineri la început de drum, care au nevoie de sprijin medical, nu de pedepse — s-au trezit cu dosare penale care îi nenorocesc pe viață. Resursele unui stat nu sunt nelimitate. Ele sunt finite și trebuie să fie direcționate acolo unde este necesar – spre combaterea marelui trafic și asistență medical pentru consumatori. Asta propune proiectul nostru de lege: procurorii să se ocupe de trafic, iar banii din amenzi să meargă către programele de asistență a consumatorilor. Raportul dintre sumele cheltuite de poliție pe acțiuni antidrog și cele cheltuite de stat pe programe de asistență a consumatorilor de droguri e de 51 :1 in favoarea represiunii : 51 de lei pentru pedeapsă. 1 leu pentru ajutor (2024)”, spune Victoria Stoiciu pe Facebook.

Victoria Stoiciu: „Dezinciriminarea nu e legalizare. Nu crește consumul”

Victoria Stoiciu spune că reorganizarea Agenției Antidrog a fost un prim pas spre o abordare medicală a consumului de droguri. Ea consideră că persoanele dependente trebuie tratate ca pacienți, nu ca infractori. Senatoarea susține că teama de dosare penale îi împiedică pe unii consumatori să ceară ajutor.

În opinia sa, dezincriminarea deținerii pentru consum propriu ar putea contribui la salvarea unor vieți. Stoiciu precizează că proiectul nu legalizează drogurile. Deținerea pentru consum propriu ar rămâne ilegală, dar ar fi sancționată contravențional. Traficul de droguri ar rămâne infracțiune și ar avea aceleași pedepse.

„În mandatul meu de la Cancelaria Prim-Ministrului m-am ocupat de reorganizarea vechii Agenții Antidrog și de scoaterea ei din subordinea Ministerului de Interne, în coordonarea Cancelariei și a Ministerului Sănătății. A fost un prim pas spre trecerea de la o abordare punitivă la una medicală. Persoanele dependente de droguri nu sunt infractori, sunt pacienți! Logic, pasul următor este dezincriminarea. Pentru că incriminarea deținerii pentru consum este unul dintre principalele motive pentru care adolescenții care consumă nu cer ajutor: le e frică. Este foarte probabil ca multe morți prin supradoză să se datoreze tocmai fricii de închisoare. Știm cu toții că, odată ajuns la spital pentru o supradoză, următorul pas e să dea nas în nas cu poliția și să fie luat la întrebări. Și, în final, o precizare pentru cei care se vor ambala și vor începe să strige că „vrem să legalizăm drogurile”: nu legalizăm nimic. Deținerea pentru consum rămâne ilegală — devine contravenție și se pedepsește cu amendă. Iar traficul rămâne trafic, cu exact aceleași pedepse, fără nicio schimbare de încadrare. Dezinciriminarea nu e legalizare. Nu crește consumul. Dezincriminarea salvează vieți. Întinde o mână de ajutor celor care au nevoie. Și ne permite să luptăm cu adevărata problemă – marele trafic”, a mai notat senatoarea pe Facebook.

Ce spune Vlad Zaha

Vlad Zaha spune că măsura s-ar aplica și retroactiv. Persoanele cercetate pentru deținere în scop personal nu ar mai trebui să fie judecate sau să aibă cazierul afectat. Propunerea nu prevede un prag de cantitate. În lipsa dovezilor de trafic, fapta ar fi considerată deținere pentru consum propriu. Inclusiv trecerea frontierei cu droguri pentru consum personal ar urma să fie tratată astfel.

„Măsura pe care o propunem se aplică și pentru trecut. Nimeni care a fost prins în trecut pentru că avea ceva la el, doar pentru el, n-ar trebui să se mai judece sau să aibă cazierul pătat. Nu există niciun prag de cantitate. Adică lipsa dovezilor de trafic înseamnă consum propriu. Adică nu e infracțiune. Nici trecerea graniței cu ceva pentru consum propriu nu mai e trafic internațional, ci doar deținere pentru consum propriu”, spune Vlad Zaha în videoclip.

Amenzi de la 1.000 lei la 3.000 lei

Proiectul prevede că deținerea și alte operațiuni cu droguri pentru consum propriu ar deveni contravenții, nu infracțiuni. Pentru drogurile de risc, amenda ar fi între 1.000 și 1.500 de lei. Pentru drogurile de mare risc, sancțiunea ar ajunge la 3.000 de lei. De pildă, Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, amenda este de la 1.500 lei la 3.000 lei”, se arată printre modificările aduse legii.

Proiectul a fost depus pe 5 octombrie la Senat

Proiectul B544/2026 a fost depus la Senat pe 5 octombrie. Senatul este prima Cameră sesizată, iar inițiatorii cer procedură de urgență. Deși susțin că „proiectul nu legalizează niciun drog”, acesta prevede dezincriminarea unor fapte pentru consum propriu. În locul unui dosar penal, consumatorii ar putea primi amenzi contravenționale.

Pe de altă parte, proiectul nu vizează doar posesia. Din penal ar fi scoase și cultivarea, producerea, fabricarea și cumpărarea pentru consum propriu. Măsura ar include și introducerea sau scoaterea drogurilor din România, dacă se stabilește că erau destinate consumului propriu.

În prezent, consumul propriu de droguri de risc este sancționat cu până la doi ani de închisoare sau amendă penală. Pentru drogurile de mare risc, pedeapsa ajunge la trei ani. Proiectul elimină răspunderea penală pentru aceste fapte. Ar rămâne doar amenzi de 1.000-1.500 de lei pentru drogurile de risc și de 1.500-3.000 de lei pentru cele de mare risc.

Sursă video: Facebook